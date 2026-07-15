好市多交通塞爆！他被迫「徒手扛電視」走街頭 品牌小編感動送音響

美式賣場好市多（Costco）新高雄店自開幕以來話題不斷，日前一名網友發文抱怨，開車前往該店卻遭遇強硬交通管制，被迫停到馬路對面的外部收費停車場。更慘的是，他買了一台大型液晶電視後，因為路口阻礙無法使用推車，只能一路「手提肩扛」頂著烈日走回對面停車場。沒想到，這段狼狽的搬運經歷意外釣出電視品牌官方小編大氣「海巡放福利」，當場宣布送他一台聲霸音響。

這名網友在Threads上發文，奉勸想去好市多新高雄店的人最好三思，免得氣死自己。原PO透露，當天他開車前往，一路上交通管制極其混亂，明明可以直接左轉的地方卻硬被指揮繞路。好不容易開到大門附近，卻又被義交強制管制、不准駛入賣場地下停車場，只能無奈配合指揮，將車停到對面的外部收費停車場。

原PO進店後才赫然發現，賣場停車場內其實明明還有一大片空位，外圍路口卻硬是不放車子進來，讓他非常無言。由於結帳後無法將推車推到外面，他只能咬牙將新買的巨型「飛利浦電視」用雙手手提、肩扛，一路在烈日下扛出賣場，走了一大段路才順利將電視塞進車內。

貼文曝光後，意外引來被買下的電視品牌「飛利浦（PHILIPS）」官方帳號巡留言：「你好，我們是飛利浦。老闆看到你一路背著電視支持我們品牌的行為，默默地留下幾滴眼淚，為了表達感謝想送你一台飛利浦聲霸（Soundbar），希望能為你帶來更美好的影音體驗！」

網友紛紛驚呼：「搬大電視累到快掛，結果直接免費解鎖聲霸，這重訓太值得了！」、「我也要去新高雄店扛一台100吋的電視了！」、「這行銷宣傳效果簡直賺爛了。」

針對新高雄店的交通動線，許多網友指出，該店址周邊聯外道路只有兩條，且進出車流還要與具備優先路權的輕軌軌道相互交織，「根本就是超大杯的珍奶配了根細吸管，完全塞死。」塞車程度與舊址中華店相比簡直飆升三倍。