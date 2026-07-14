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嗶一下就付款…他不解「台人為何還愛用現金」 網曝關鍵痛點

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出現在電子支付、信用卡、行動支付越來越方便，卻常看到有人排隊時翻零錢包，不解現金到底有什麼魔力。 示意圖／ingimage
一名網友指出現在電子支付、信用卡、行動支付越來越方便，卻常看到有人排隊時翻零錢包，不解現金到底有什麼魔力。 示意圖／ingimage

一名網友在Dcard發文詢問「為什麼台灣人還這麼愛用現金」，指出現在電子支付信用卡行動支付越來越方便，不僅有回饋、折扣、點數，手機拿出來一下就結束了，不用找零、帶一堆零錢，更不用擔心錢包變厚，卻常常看到有人排隊時才翻零錢包找5元10元，不解現金到底有什麼魔力，「最大的好處就是可以把錢包塞得鼓鼓的，看起來比較有錢嗎？」

貼文曝光後，大批網友分享自己堅持使用現金的理由，「電子支付雖然方便，但是沒有注意到花費，容易收到帳單金額出乎意料高」、「花錢太方便會讓我不小心花太多」、「實際測驗過，個人花費普遍偏低，現金支出真的能限制我的花費」、「我喜歡現金支付，這樣花錢比較有感覺」。

也有網友指出台灣支付工具過於零碎，反而造成不便，「我比較希望電子支付不要那麼多種」、「電子支付那麼多，又不是每個店家都接受全都能支付」、「認真覺得台灣電子支付超不便民，很多都只收特定信用卡」、「有時候點開手機覺得麻煩，用現金還比較快」。

資安與習慣更是不少民眾擔憂的痛點，「資料外洩問題，電子支付往往要綁定信用卡，如果後台被駭客入侵，盜刷的風險極高」、「資安破口像門那麼大」、「網路斷線或你所在的地方網路薄弱，依靠的便利會成為沒用的工具」。也有網友分析了現金的絕對優勢，「現金支付可以馬上收到，轉帳銀行的工作天要一星期才能收到，還要被抽成」。

事實上，這類關於付款習慣的討論在網路上並不少見。日前也有一名男網友同樣在 Dcard 發文，抱怨台灣許多人到便利商店購物時，仍然非常喜歡用「現金支付」。他指出，不論是老人還是年輕人都是如此，每次都要等走到櫃檯才開始慢吞吞地掏出錢包一個個找零錢，導致後面排隊結帳的速度變得很慢。

更無奈表示，排隊時大家還都貼得非常近，如果隊伍之間留了太大的空隙，一不小心還會被別人插隊，這讓便利商店的結帳日常變得非常花時間，甚至讓他忍不住誇張質疑台灣是否是「未開發國家」。對此，仍有許多網友抱持不同意見，紛紛留言指出比起電子支付，日常使用現金其實更能有效控制自身的消費開銷。

行動支付 信用卡 電子支付

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