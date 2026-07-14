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都是adidas差在哪？街頭兩Logo並列 網神解：月初才能逛左邊

聯合新聞網／ 綜合報導
adidas不同標誌代表不同產品定位，左圖是經典的三葉草標誌，右圖則是常見的三條線斜標。圖／擷自adidas Originals Taiwan粉專、adidas Women粉專
adidas不同標誌代表不同產品定位，左圖是經典的三葉草標誌，右圖則是常見的三條線斜標。圖／擷自adidas Originals Taiwan粉專adidas Women粉專

明明都是同一個品牌，為什麼標誌長得不一樣？一名網友在Threads上好奇發文詢問，「不懂，都是adidas，有什麼不一樣嗎」，貼文附上一張圖片，畫面左側是經典的三葉草標誌，右側則是常見的三條線斜標。不少對潮流與運動品牌熟悉的網友紛紛湧入留言區解答，揭秘愛迪達旗下不同商標所代表的定位。

網友們指出，這兩個標誌分別代表著「時尚潮流與專業運動」的不同領域。有專業網友科普，左側的三葉草標誌（adidas Originals）」象徵奧林匹克精神與街頭潮流，主打潮流、復古與街頭時尚，該系列包含經典復古鞋款，如著名的Superstar、Samba、Gazelle運動鞋、工裝服飾及設計師聯名款，設計上著重於日常穿搭與潮流風格。

右側的「三條線斜標（adidas Performance）」主打專業運動與機能科技，象徵挑戰極限的山峰意象，專為跑步、籃球、訓練及足球等運動設計裝備，產品搭載了品牌最新的運動科技，如Boost、Lightstrike中底科技，專注於提升運動員的實際表現。

還有網友整理出adidas家族整體定位，「adidas Sportswear三條線，價錢平價，運動風格設計為主；adidas Originals三葉草，價錢中等，潮流風格設計為主；adidas Y-3價錢貴，高端時尚潮流為主」。

除了專業的功能與設計分析，留言區也出現不少網友的打趣比較，「左邊會比右邊貴很多」、「右邊：賺你的錢，左邊：騙你的錢」、「你就想Toyota跟Lexus就好」、「我月初會去左邊的愛迪達逛，月底會去右邊的」、「右邊設計產品，左邊設計你」。

adidas 運動

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