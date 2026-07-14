收到公文一頭霧水！他問「為何不用白話文」？引兩派網友熱議

公文內容常被認為艱深難懂，一名網友好奇，許多行政文件習慣使用大量文言詞彙，導致一般民眾收到通知後難以理解重點，最後仍得打電話詢問承辦人員。他質疑，若最終還是需要透過白話解釋才能溝通，公文為何不能一開始就寫得更清楚易懂？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

這名男網友在Dcard以「為什麼公文不能直接講白話？」為題，指出許多公文經常出現「爰」、「俾」、「茲」、「復」、「核」等詞彙，彷彿使用這些字眼就能展現專業與正式感，但這類用語對一般民眾而言相當陌生，不少人在閱讀公文時不僅抓不到重點，甚至會懷疑自己的中文能力，最後只能打電話向承辦人員確認內容。

這名男網友進一步指出，既然承辦人員最後仍需要再用白話說明，那一開始使用大量文言字詞的意義為何？直言公務員並不會因擅長寫古文，而獲得更多薪資，反而讓行政流程多了一層轉譯成本，認為行政溝通的目的應該是讓事情被理解，而不是考驗閱讀能力。

貼文一出後，不少網友都表示「看過法律一堆雙重否定的用語後，覺得公文已經算很白話了」、「可是我覺得公文用語看了比較舒服欸，有種這是正式的，請你嚴肅看待的感覺」、「公文能寫得簡淺明確又符合格式也要本事」、「終於有人跟我一樣的想法了，那堆連接詞根本現在人都不用，連國文課本都鮮少出現，結果卻出現在政府要給民眾看的東西」、「整天搞有的沒的，寫得一堆文謅謅的官方語言，公文一改再改，正事都不做」。

此外，也有任職公務員的網友回應「因為不寫這樣，舞文弄墨一下，我們就幾乎沒什麼專業可言了」、「其實機關的公文已經很白話了，以前在部隊當參謀，公文八股到不行」、「不覺得這樣叫文言耶，只是用語比較正式一點，這在公文書上是必要的，當然新人進去會需要一些適應期」、「有難讀到哪裡去嗎？」。

事實上，公文用語與日常表達差異甚大。本站曾報導，一名網友在公文中發現「至紉公誼」一詞，意指感謝對方在公務上的協助，認為這類用語對一般民眾而言相當陌生，忍不住驚呼「真的還有人在用」，並好奇非公務體系人士是否能理解？

貼文曝光後，引發熱烈討論，不少網友留言分享自身經驗，表示「至紉公誼」過去在請託他人協助時相當常見，也有人笑稱「我們這個小單位，整天在請別人幫忙，所以『至紉公誼』我超常用的，『實感德便』就比較少用」。另有網友指出，這類用語多出現在較正式或跨單位往來的情境中，尤其在需要對不常接觸的單位表達禮貌時，仍會刻意使用文言式公文語。

也有內行網友以幽默方式整理常見公文用語的「白話翻譯」，例如「查照辦理」意指請依規定處理，「查明見復」是查清後再回覆，「至紉公誼」則為感謝對方公務上的協助，「毋任感荷」表示十分感謝，「是否有當」即這樣是否妥當，「簽請核示」是請長官批示，「敬請裁示」為請指示辦理方向，「伏乞恩便」則帶有請求協助之意，「文存」相當於留存備查，「卓參」為提供參考，「洽悉」則代表已知悉。