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她鹹酥雞吃完先做1動作收拾 網友齊讚：很有同理心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，每次吃完鹹酥雞後，都會先把竹籤折斷，再用原本裝食物的紙袋包好才丟進垃圾桶。圖／AI生成
一名女網友分享，每次吃完鹹酥雞後，都會先把竹籤折斷，再用原本裝食物的紙袋包好才丟進垃圾桶。圖／AI生成

購買鹹酥雞時，店家通常都會附上竹籤方便食用。一名女網友分享，每次吃完鹹酥雞後，都會先把竹籤折斷，再用原本裝食物的紙袋包好才丟進垃圾桶，除了避免刺破垃圾袋，也能降低清潔人員收運垃圾時遭竹籤刺傷的風險。貼文曝光後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，每次吃完鹹酥雞後，不會直接把竹籤丟進垃圾桶，而是會先折斷，再利用原本裝鹹酥雞的紙袋包覆後再丟棄，同時好奇大家是否也有相同習慣？

貼文一出後，多數網友大讚有同理心，紛紛表示「我也會這麼做，折斷之後再用紙袋，捲捲捲起來才丟，這樣比較安全」、「我也會，我媽都說要折斷才不會害收垃圾的人戳到手！」、「好習慣！我也會這麼做，折斷後再用紙袋包起來才丟掉，這樣比較安全」、「我會，不然打包垃圾時很容易弄傷別人」、「不管任何時候竹籤都會折斷，沒折真的會傷到人」。

不過，也有網友回應「我完全不拿竹籤，有竹籤的我也會請老闆拔掉」、「我現在都是請店家不要給我竹籤」、「我都說不要竹籤，回家用筷子，我覺得筷子比較方便，不過妳的方式很棒，很貼心」、「其實我是建議直接不用拿竹籤就好了，但妳有同理心很棒」。

此外，不少人買鹹酥雞最怕的，就是回到家後整袋炸物被水氣悶軟，原本酥脆口感瞬間大打折扣。本站曾報導，一名網友分享實用小技巧，只要改用「紙袋」裝炸物，就不容易因水氣累積而受潮變軟，讓炸物吃起來依舊保有酥脆口感。

對此，不少網友都表示「學到了」、「測過，騎15分鐘的車後，還是香脆脆油渣渣」、「我也是拿紙袋去買雞排的人」、「而且現在塑膠袋較貴，問老闆說可不可以裝自帶的紙袋，老闆馬上接手過去說沒問題」。

鹹酥雞

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