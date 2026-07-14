第一次搭商務艙飛日本值得嗎？他怕「還沒爽就降落」 兩派網友掀論戰

不少人都曾嚮往體驗商務艙，但若只是短程航線，到底值不值得升等？一名男網友分享，下個月是妻子生日，想送她一份特別的驚喜，因此考慮安排人生第一次商務艙體驗。不過，由於歐美等長程航線價格過於昂貴，他只好將目標改成日本，卻又擔心飛行時間太短，還沒享受就準備降落，發文詢問大家意見。貼文曝光後，引發熱烈討論。

這名男網友在Dcard以「第一次搭商務艙想選短程值得嗎？」為題，指出自己和妻子都沒有搭乘商務艙的經驗，為了替妻子慶祝下個月生日，原本考慮安排長程航班體驗，但查詢票價後發現，飛往歐美的商務艙來回動輒十多萬元，實在超出預算，因此改考慮飛往東京，升等商務艙僅需多花約1至2萬元。

這名男網友進一步指出，他擔心3個多小時的航程太短，可能還沒充分體驗就要降落，猶豫是否把預算拿去升級飯店或安排一頓大餐，也想詢問大家，第一次搭商務艙若選擇短程航線，究竟值不值得？

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，指出「我以前覺得想把錢省下來去住飯店什麼的比較實在，自從有一次老公偷偷升等過後，就回不去了」、「我之前東京是去程經濟、回程商務，因為我不想累得要死，還要排長長的隊出關，行李又可以帶更多，重點是回程可以躺平小睡還是不錯的」、「我朋友都說只花那少少的3、4萬，就能讓老婆一整年都不碎碎唸很值得」、「當然值得！花錢體驗沒體驗過東西當然要體驗，有些東西是花錢都體驗不到的」。

不過，也有網友回應「如果你老婆也是務實的人，我會投飯店升等或吃好一點；如果老婆是比較浪漫派的人，那可以搭搭商務艙讓她感受一下」、「短程商務艙如果又碰上非平躺的機型，一點都不值得」、「當然是住跟吃好一點比較值得」、「我覺得商務艙還好欸，日本航程真的偏短，住高級飯店比較有感，應該也有紀念日佈置服務」。

事實上，商務艙除了座位舒適、空間大之外，餐點選擇也是網友討論的重點之一。本站曾報導，一名長榮商務艙的組員指出，晚餐方面，緬因龍蝦賣相最好，雖然每次餐勤做出來都有一些差異，但還是比較保險的選擇；並不推薦點牛排或豬肉，一方面是不太好咬，另一方面是美國對於肉類的處理方式會讓禽類吃起來味道很重。

該組員進一步指出，海鱸魚的麵疙瘩賣相很差，很多客人都沒吃完；早餐方面則只有粥不會雷，因為機上設備有限，無法完美達到水波蛋該有的熟度，因此賣相不會太好。最後並強調：「以上都是大實話，請參考」。