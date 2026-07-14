日本留學生想買大同電鍋！台網友熱情教學：厲害之處不是煮飯

電子鍋與電鍋的差別在於加熱原理與用途，電子鍋是利用電磁圈加熱整個內鍋；電鍋則是利用水煮與高溫水蒸氣對流加熱。一位來台念書的日本留學生發文，他原本使用的電子鍋壞掉，打算買一台外表復古、顏色繽紛的「大同電鍋」，很好奇該產品是否像傳聞中那麼「神」。對此，網友熱心解釋，大同電鍋能拿來煮飯、蒸食物、煮粥，甚至是烘烤吐司，可以說是台灣人的「必備家電」。

一名日本留學生在Threads發文，表示自己的電子鍋前不久壞掉了，為了煮飯，他專程去台南電器行找全新的電鍋，馬上就被外型復古、色彩豐富的「大同電鍋」吸引住了。他覺得電鍋「長得太有魅力」，而且聽說台灣人家裡都有一台，但他來台後沒有實際用過，因此陷入糾結之中。

原PO詢問，如果要買大同電鍋的話，推薦買什麼樣的型號或顏色，同時也好奇能製作哪些料理，「大同電鍋真的有傳說中那麼神、那麼好用嗎？」

此文一出，網友們紛紛提到大同電鍋的各種用途，其中「蒸東西與煮菜」的功能獲得眾多人認可，有網友表示，無論是蒸包子、蒸水餃、煮粥、滷牛肉、滷豬肉、做紅豆紫米湯、蒸蛋、蒸魚、甚至於烘烤吐司都非常好用，簡直是台灣人的「必備家電」。

更有網友形容大同電鍋是「六邊形戰士」，雖然蒸、煮、烤食材各方面都達不到頂標，但至少都有70分，幾乎沒有使用限制，更不用擔心燒焦，不過也不要期待煮出來的飯特別美味，畢竟各項分數只有70分。

也有網友分享用大同電鍋煮飯的訣竅，首先放米與放水一定要用量杯，煮完飯按鈕跳起來後，並不代表馬上可以吃，要等一段時間收水，等水收完後，打開蓋子還要用勺子翻一下，如此一來煮的白飯才會好吃。

還有網友透露把大同電鍋當成「烤箱」的秘訣，直接在外鍋鋪上烘焙紙，把完全退冰的麵包或披薩放在烘焙紙上，並蓋上鍋蓋按下炊煮鍵，等到跳起來就可以吃了，利用大同電鍋加熱的麵包下酥上軟，非常美味。

至於要買哪一種型號，有位網友建議買11人份且自帶保溫開關的機型，網路上可查詢到各種電鍋料理，一鍋三菜、一鍋四菜的食譜應有盡有，曾看過一鍋同時煮四菜一湯、白飯和甜點的食譜，非常厲害。並透露自己在外地讀書是煮一鍋飯、一碗湯和一道肉類，再去麵攤買燙青菜一餐就解決了，非常方便。

曾有網友疑惑，「為什麼大同電鍋只有圓的、沒有方形？」對此，有人解答電鍋是以「底部加熱蒸氣循環」為核心，圓形內鍋能讓熱與蒸氣繞流更平均、減少邊角冷點；若做成方形，四個直角較易出現溫度不均，食材熟度與口感差異會放大。