50歲退休要做什麼？過來人曝心靈富足秘訣：別為明天犧牲今天

退休後生活會發生巨大改變，在不用上班與經濟來源改變的情況下，如何按照自己習慣規劃生活，是每個人都要思考的事情。一名50歲的網友發文，稱他已經達成了財務目標，正決定提早退休，好奇退休後有什麼該特別注意的地方。對此，一位同樣提早退休的網友分享自己的6大生活秘訣，讓自己的退休生活無比舒適又充實。

一名網友在Threads發文，表示自己目前50歲，已經達成了與老婆約定的財務目標，因此打算離職、提早退休。原PO指出，自己已經想好了退休後打算做什麼事，但還是想請教前輩們，規劃退休生活是否有特別要注意的事情或建議。

此文一出，一位從前在科技業上班、48歲提早退休的網友，分享他退休後的生活規劃。首先秉持早睡早起的習慣，每天晚上11點睡覺、早上7點起床，白天看書、中午靜坐、晚上散步，只要保持好以上習慣，自然一夜好眠。再者，飲食盡量清淡，吃六分飽就好，加上補充益生菌、膳食纖維，維持良好的飲食習慣，也會讓身心更加愉快。

活動規劃方面，他習慣周六與周日到圖書館、寺廟與醫院當志工，也會定期安排出國旅遊，除了體驗異國文化外，還能擴大自己的視野；更重要的是他會規劃獨處的時間，讓心靜下來並陪伴自己。他強調，真正的退休不是為了明天犧牲今天的美好，而是做到「心靈富足」，仔細規劃好自己喜歡做的事情，才能既充實又愉快。

該網友透露，剛退休的前半年心理建設非常重要，可能會有親朋好友或鄰居會對你指指點點，但只要相信自己，就能找到最適合的生活方式。

也有其他網友分享了自己的退休規劃，有網友說，自己退休後反而比以前更忙碌，有些興趣是退休前就培養好的，例如慢跑、練鋼琴、參加合唱團。在退休後配合這些興趣安排行程，例如每年固定報名馬拉松、參加年底的鋼琴獨奏會、跟合唱團去各地演出等等，每天還會看股市，非常忙碌。他強調，以上興趣都需要長時間醞釀與規劃，「從長計議」才是關鍵。

有網友建議，可以利用「社區大學與運動中心」的資源，社區大學能夠讓你發覺真正的興趣，並結識有共同興趣的朋友；運動中心可以迫使你每天都出門運動，並且還能在運動過程中與他人產生互動、進而開闊視野。

還有網友認為「不要聽從別人建議」，因為每個人的生活習慣與興趣都不同，自己想做什麼就去做，像他退休後並沒有特別想做的事情，每天都在看電視度日，也沒感覺有哪裡不好，「不然幹嘛退休」。

如何在退休後仍然保持活力呢？日本醫師兼心理諮商師野上德子建議，可以透過參加社區活動、培養興趣、定期與老朋友聚會、學習做菜、投入志工服務與將自身經驗傳承給年輕世代來獲得活力，關鍵在於即使沒有公司頭銜，也能與他人建立連結。