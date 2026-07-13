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買伴手禮怕超重？地勤突遞「神祕告示牌」免費托運 達人證實：常發生

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出，熱門航線的窄體機因頭頂置物櫃空間有限，常會在臨櫃或登機門前邀請自願者托運登機箱。示意圖／Ingimage
專家指出，熱門航線的窄體機因頭頂置物櫃空間有限，常會在臨櫃或登機門前邀請自願者托運登機箱。示意圖／Ingimage

許多出國旅遊的熱血追星族回程最怕買太多導致隨身行李超重。不過，近日有網友分享，自己在機場辦理登機時，手提行李竟能「免費改為托運」，讓他興奮直呼「超爽ㄉ！」不少有經驗的空中飛人也紛紛直言，熱門航線的窄體客機其實相當常見。

原PO在Threads上發文透露，日前出國旅遊買了一大堆心愛品牌的周邊商品，本來深怕隨身行李箱會不小心超重。沒想到一抵達機場值機櫃檯，地勤人員卻亮出了一張公告：「各位乘客您好，此次班機因搭乘人數較多，隨身行李可能因空間不足，無法放進頭頂置物櫃。若是隨身行李有意願改為託運行李的乘客，請與地勤人員聯絡。只限今天，免費託送行李。」這個好運讓他開心直呼：「這趟真的是從頭幸運到尾，賺到免費托運超爽的！」

不少經常往返日本、韓國及東南亞熱門航線的常客透露，像是虎航、長榮、華航或國泰航空，在遇到熱門航線滿載或使用窄體小飛機時，確實經常會在Check in櫃檯或登機門前，主動對登機箱進行二次免費托運。

不過，有網友透露，曾高興地接受免費托運，結果回到台灣遇到晚班機、機場人力不足，在行李轉盤等了一個多小時才拿到，直言「本來手提可以直接走人，結果浪費一小時，完全是免費最貴」；許多人則善意提醒，隨身行李改為托運時，千萬要提防脆弱的戰利品被壓壞。

機票達人「布萊N」過去也曾在臉書粉專發文分享，自己某次搭乘香港快運（HKexpress）專程去香港吃橋底辣蟹，因為只是短途輕旅行，完全沒有購買任何托運行李額度。沒想到在Check in時候，地勤竟然親切對他說：「今天班機很滿，我怕機艙沒有位置給你放登機箱，所以可以特別送你免費托運。」更離奇的是，當布萊N飛抵香港機場領取行李時，意外發現自己的行李箱上竟然還被佛心地加綁了「Priority（優先處理貼紙）」，讓他大讚這名地勤簡直是天使。

地勤 機場 行李 航線 出國 虎航 香港

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