夏天熱炸卻滿街運動鞋？ 妹子曬「新買涼鞋」遭吐槽：像婆媽穿的

夏日氣溫持續飆升，有民眾觀察發現，路上穿涼鞋的人似乎越來越少，反而滿街都是厚重的包鞋與運動鞋。一名女大生對此感到困惑，發文請益「大家夏天真的都不穿涼鞋了嗎？是我太老派嗎？」不料貼文曝光後，網友一面倒無情吐槽：「老派的不是涼鞋，是妳這雙鞋！」

原PO在Dcard發文表示，最近台北熱到炸掉，但觀察周遭卻發現運動鞋文化依舊盛行。身為標準涼鞋派的她坦言，女生夏天想追求腳趾自由其實非常累人，不僅要定期保養修剪、塗指甲油，還要擔心腳跟乾裂顯得髒髒的；加上市面上很多薄底涼鞋走沒幾步就腳底板痠痛、後腳跟破皮，讓不少人在漂亮與怕麻煩之間妥協穿回包鞋。

原PO透露，自己前幾天好不容易挑到一雙底很軟、不易腳痛的通勤涼鞋，並開心貼出照片秀出自己的「鳥仔腳」。沒想到，網友紛紛吐槽，直言：「這個顏色跟款式，很難不覺得妳年齡老」、「妳的涼鞋自帶一種歐巴桑的韻味……」、「這雙應該是50歲以上阿姨在穿的，完全沒有質感可言，秀得很好下次別秀了。」

除了外觀設計引發熱議，許多不愛露腳趾的網友也提到，夏天紫外線驚人，穿涼鞋等於雙腳直接裸露曝曬，直言「直曬一點都不涼，還會曬出黑白相間的尷尬痕跡，甚至曬傷。」此外，不少人穿涼鞋時曾不小心撞到桌腳直接大流血「超怕指甲直接被掀起來」。還有部分族群對於露出腳趾有心理障礙，覺得腳離地面太近很噁心，不習慣在人前赤裸腳趾，連在家都必須穿著襪子才能接受。

有網友建議，如果怕傳統涼鞋太老氣，今年非常流行兼具安全感與潮流感、不露腳趾的「運動風羅馬涼鞋」或「健走涼鞋」，不僅具備厚底橡膠鞋底可吸震，也能避免腳趾大剌剌的暴露在外。