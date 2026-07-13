快訊

霸凌爭議延燒 佀廣洋宣布放棄國民黨提名、繼續勤走基層

素人參政！正妹網紅選議員「一面看板都沒有」急徵求免費外牆

致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法「2要求+5增訂」

聽新聞
0:00 / 0:00

夏天熱炸卻滿街運動鞋？ 妹子曬「新買涼鞋」遭吐槽：像婆媽穿的

聯合新聞網／ 綜合報導
過來人指出，穿涼鞋不僅容易造成腳部曬傷，也可能受外力撞擊，使得包覆性強的運動鞋仍為多數通勤族首選。示意圖／Ingimage
過來人指出，穿涼鞋不僅容易造成腳部曬傷，也可能受外力撞擊，使得包覆性強的運動鞋仍為多數通勤族首選。示意圖／Ingimage

夏日氣溫持續飆升，有民眾觀察發現，路上穿涼鞋的人似乎越來越少，反而滿街都是厚重的包鞋與運動鞋。一名女大生對此感到困惑，發文請益「大家夏天真的都不穿涼鞋了嗎？是我太老派嗎？」不料貼文曝光後，網友一面倒無情吐槽：「老派的不是涼鞋，是妳這雙鞋！」

原PO在Dcard發文表示，最近台北熱到炸掉，但觀察周遭卻發現運動鞋文化依舊盛行。身為標準涼鞋派的她坦言，女生夏天想追求腳趾自由其實非常累人，不僅要定期保養修剪、塗指甲油，還要擔心腳跟乾裂顯得髒髒的；加上市面上很多薄底涼鞋走沒幾步就腳底板痠痛、後腳跟破皮，讓不少人在漂亮與怕麻煩之間妥協穿回包鞋。

原PO透露，自己前幾天好不容易挑到一雙底很軟、不易腳痛的通勤涼鞋，並開心貼出照片秀出自己的「鳥仔腳」。沒想到，網友紛紛吐槽，直言：「這個顏色跟款式，很難不覺得妳年齡老」、「妳的涼鞋自帶一種歐巴桑的韻味……」、「這雙應該是50歲以上阿姨在穿的，完全沒有質感可言，秀得很好下次別秀了。」

除了外觀設計引發熱議，許多不愛露腳趾的網友也提到，夏天紫外線驚人，穿涼鞋等於雙腳直接裸露曝曬，直言「直曬一點都不涼，還會曬出黑白相間的尷尬痕跡，甚至曬傷。」此外，不少人穿涼鞋時曾不小心撞到桌腳直接大流血「超怕指甲直接被掀起來」。還有部分族群對於露出腳趾有心理障礙，覺得腳離地面太近很噁心，不習慣在人前赤裸腳趾，連在家都必須穿著襪子才能接受。

有網友建議，如果怕傳統涼鞋太老氣，今年非常流行兼具安全感與潮流感、不露腳趾的「運動風羅馬涼鞋」或「健走涼鞋」，不僅具備厚底橡膠鞋底可吸震，也能避免腳趾大剌剌的暴露在外。

運動 氣溫 台北 鞋子 拖鞋

延伸閱讀

誇別人漂亮只讚她可愛？妹子暗戀暈船求救 網曝男方心理：這詞最頂

上課要吹冷氣散熱...小學生向北市府建議：希望不要天天穿制服

曖昧半年還「再看看」！她懷念阿嬤年代直球告白 律師1句話點破現實

穿鞋一整天腳部飄異味？5大日常習慣有效降低腳臭困擾

相關新聞

夏天熱炸卻滿街運動鞋？ 妹子曬「新買涼鞋」遭吐槽：像婆媽穿的

夏日氣溫持續飆升，有民眾觀察發現，路上穿涼鞋的人似乎越來越少，反而滿街都是厚重的包鞋與運動鞋。一名女大生對此感到困惑，發文請益「大家夏天真的都不穿涼鞋了嗎？是我太老派嗎？」不料貼文曝光後，網友一面倒無情吐槽：「老派的不是涼鞋，是妳這雙鞋！」

誰無辜？蔡阿嘎夫妻Hahababy陷抄襲疑雲 網怒：最慘的是這群人

百萬YouTuber蔡阿嘎的妻子二伯（李佩潔）自創品牌「Hahababy」，近期陷入嚴重的抄襲疑雲。有網友指出其商品圖樣與知名的日本知名設計品牌「SOU・SOU」極度相似，甚至有網友直接發信向日方求證。品牌陷入山寨風波，也直接影響到購買消費者的穿著意願，一名網友在Threads上發文詢問「請問現在穿hahababy出門是不是很丟臉阿」。

巴威颱風假補眠30小時！一票上班族狂讚：周休三日真的有用

巴威颱風日前帶來久違的颱風假，讓不少7、8月沒有連假、也沒有暑假的上班族獲得難得的休息時間。一名網友就在社群平台Threads發文直呼，「打從心底真心謝謝這個颱風假」，更感嘆這次放假讓人深刻體會到，「週休三日才有真正休息的感覺」，貼文曝光後引發大批網友共鳴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。