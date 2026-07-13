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盤子才點？鼎泰豐冷筍沙拉一盤350元遭酸 內行力挺：特別香甜

聯合新聞網／ 綜合報導
饕客指出，綠竹筍在產季要達到整盤口感細緻，需要大幅削減外層老舊纖維，耗損率極高。聯合報系資料照
饕客指出，綠竹筍在產季要達到整盤口感細緻，需要大幅削減外層老舊纖維，耗損率極高。聯合報系資料照

知名餐廳「鼎泰豐」除了聞名全球的小籠包之外，其各式炒飯、排骨與小菜也經常成為社群焦點。近日，一名女子發文力挺鼎泰豐一盤要價350元的「冷筍沙拉」，表示該餐點雖然常被酸是「盤子」才會點，但其脆甜且毫無苦味的品質極其穩定，讓饕客直呼：「吃過後就回不去了。」

原PO在Threads上發文直言，最近深深愛上鼎泰豐的冷筍沙拉。雖然有不少人認為一盤350元價格太貴，大酸點這道菜的人是盤子，但她不以為意地反擊：「說真的，嫌貴是你的缺點，不是鼎泰豐的。」

她精準分析，從第一口吃到最後，每一塊都保持著清甜與脆口，且大小均勻、切工精細，就連上桌時也控制在剛好適合入口的涼度，即便是敏感性牙齒也不會崩潰。相較之下，坊間熱炒店或小吃店的冷筍小菜價格則多落在150到300元左右，通常是由單一根竹筍直接切盤，常會吃到纖維偏粗、尖端偏薄、甚至帶有苦味的次級品，品質完全看運氣。

此外，坊間冷筍份量普遍較小，常常在未經顧客同意下便「擠滿大量美乃滋（白醋）」，讓原PO直呼「我真的不行」。曾在鼎泰豐工作的過來人更進一步爆料，為了確保送到顧客口中的冷筍或地瓜葉完全沒有老的纖維，廚房內部在進行洗菜與修整食材時，損耗率將近40%。

然而，高昂的價格仍引來部分網友批評，直言：「我真的很懷疑說鼎泰豐冷筍特別香甜的，是有吃過外面餐廳嗎？產季隨便煮都好吃，一盤賣350確實是智商稅，吃個涼筍吃出優越感了，呵呵。」、「這份量在市場買只要60元左右，吃的是服務跟冷氣吧！」

面對反對聲浪，部分饕客則笑稱：「那些愛CP值不講究品質的人真的拜託不要去，道不同不相為謀」、「拜託千萬不要去，根本排不到」、「真的不好吃，請你們不要去吃，真的要排隊很久」。

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