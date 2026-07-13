火鍋店肉盤為何都有凹凸紋路？內行驚揭「真相」：不是為了美觀

許多民眾到吃到飽餐廳或火鍋店用餐時，常會注意到盛裝肉片的塑膠盤，底部大多帶有特殊的凹凸紋路設計。一名女子對此感到好奇，發文詢問其背後原因，隨即引發熱議。許多知情的內行網友紛紛一針見血地指出，這項設計並非為了美觀，而是方便消費者輕鬆夾取肉品。

原PO在Threads上發文請益，疑惑為何火鍋店盛裝肉片時，幾乎清一色都使用凹凸設計的肉片盤？貼文曝光後，有網友直言，如果使用完全平整的盤子裝生肉，肉片放在上面很容易與盤底緊密貼合，進而形成類似「真空狀態」而牢牢吸住。在這種情況下，肉片不僅容易因為互相沾黏而分不開，堆疊後更可能整疊黏在一起，導致消費者在夾取時，一用力就會造成肉片當場破裂、撕裂。

內行網友指出，盤底的凹凸紋路能減少肉片與盤子的接觸面積，進而大大降低沾黏情況；且使用凹凸盤能避免肉片完全貼平，降低其融化退冰的速度。

大批網友紛紛留言大讚此設計：「貼平的，肉片退冰的速度很快」、「讓你夾得起來」、「防沾黏」、「凹凸的盤子，才能避免肉片黏在盒子內」、「好夾」、「肉片不會黏啊」、「平的盤子很容易黏著，夾起來會很麻煩」、「比較好夾」、「平盤的放久了，蠻容易黏在上面分不開」。