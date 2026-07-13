誰無辜？蔡阿嘎夫妻Hahababy陷抄襲疑雲 網怒：最慘的是這群人

百萬YouTuber蔡阿嘎的妻子二伯（李佩潔）自創品牌「Hahababy」，近期陷入嚴重的抄襲疑雲。有網友指出其商品樣式與知名日本知名設計品牌「SOU・SOU」極度相似，甚至有網友直接發信向日方求證。品牌陷入山寨風波，也直接影響到消費者的穿著意願，一名網友在Threads上發文詢問：「請問現在穿hahababy出門是不是很丟臉啊？」引發熱烈討論。

日本「SOU・SOU」官方在收到台灣網友詢問後，正式且強硬的表明團隊自2022年起就已經注意到該台灣品牌的動向，過去基於對不同原創設計的尊重，並未大動作介入，但針對此次延燒的爭議商品，內部將重啟審查機制，若經過比對證實商品的印花或圖案確實達到「完全一致」的抄襲程度，不排除採取法規上的應對手段，以維護自身智慧財產權。

面對排山倒海的指責，二伯10日親自開直播回應，大力否認刻意模仿，並淚眼婆娑地公開商品背後的研發歷程，強調所有的織品花樣與布料圖案，都是由她帶領的台灣在地團隊從零開始發想、反覆修改才孕育出來的成果。她承諾會對爭議進行更審慎的內部核對，希望能藉此澄清外界的誤解。

有網友在Threads上發文，詢問「現在穿hahababy出門是不是很丟臉啊？」。許多網友紛紛直言「我覺得滿丟臉的，有錢請買原創」、「支持原創而且原創比較便宜」、「很丟臉，除了抄襲質感還很低」、「有點類似支持盜版」、「sousou那麼便宜，必要買山寨」、「請支持sousou老爺爺的正版設計」、「覺得正常原創本是應該，創意無價」。不過也有人安慰原PO，「不會啊，丟臉的是廠商，你只是花錢的消費者而已」。

另有一派網友則擔心自己被誤會買盜版，「最慘的是穿sousou，出門被說是haha吧」、「最丟臉的現在穿sousou的人百口莫辯，穿的日貨全部被當作hahababy」。

為了避免被誤解，原PO隨後也在留言區貼出照片，強調「我是真的有買，不是酸民，怕被嘎家軍出征，以示證明」，並透露家裡其實還有幾件冬天的滿版長袖，但因為這次風波影響，打算等換季再處理，更直呼「我們家是真的不敢穿了」。