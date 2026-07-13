巴威颱風假補眠30小時！一票上班族狂讚：周休三日真的有用

巴威颱風日前帶來久違的颱風假，讓不少7、8月沒有連假、也沒有暑假的上班族獲得難得的休息時間。一名網友就在社群平台Threads發文直呼，「打從心底真心謝謝這個颱風假」，更有人感嘆這次放假讓人深刻體會到，「周休三日才有真正休息的感覺」，貼文曝光後引發大批網友共鳴。

原PO表示，雖然部分民眾仍需遠距工作，或因風雨無法外出，但比起平日鬧鐘一響就得趕著進公司，能多一天休息已讓人相當感激。她也強調，並非期待颱風帶來災害，只是對長期沒有連假、工作步調緊湊的上班族而言，多一天喘息空間格外珍貴。

貼文吸引超過2.2萬人按讚，不少網友紛紛留言分享心得，「超級同感，非常感謝這個颱風假，完全沒有亂跑，兩天補眠30小時，感恩的心」、「這天假證明了周休三日真的有用之外，也證明了很多工作根本沒必要進辦公室！！」、「工作、家裡都停不下來的我，有這個颱風假可以讓我喘口氣真的很感謝，上周沒有一天睡滿5小時」。

但也有人認為，「放假當然爽，但是這次放假未達標準就是在亂搞，不然以後每個颱風都有整備假就沒問題」、「感謝颱風假很好，但我所在地區沒有放，不能喘口氣，不如一起推動周休三日？」、「拜託不要，媽媽好累」、「不認同欸，越休越懶」、「不認同，因為我連續留守了48小時在公司...」。

巴威颱風假期間，有網友好奇近期政府因颱風宣布停止上班上課，但公司主管卻通知全體員工，公司不會配合放颱風假，改要求大家居家辦公；若無法在家處理工作，就必須自行請假，讓她直言「這樣是合法的嗎？第一次上班不太清楚」。

對此，勞動部曾提醒，勞工在縣市首長宣布停班停課後，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

勞動部指出，居家工作者無法以「颱風假」為由停止上班。因颱風假並非是一種假別，而是為了「避免天然災害致使工作有危險」的安全措施！因居家上班者無需外出上班，若勞工單方面堅持放「颱風假」，雇主可視其為「曠職」。