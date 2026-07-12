防燙夾超難用？她在家料理崩潰求助 內行曝「旋轉神技」輕鬆拿取

台灣家庭幾乎都有一台大同電鍋，但蒸完大盤子如何優雅拿出而不被燙傷，常是一大考驗。近日有網友因大盤子卡死在電鍋內，使用防燙夾也因空間太窄下不去，只能苦等雞肉變涼。貼文引發共鳴，不少網友直呼防燙夾超難用，也有內行人提供隱藏小技巧。

一名女網友在Threads上發文求救，表示媽媽將雞肉放在一個又淺又大的盤子，並放進電鍋加熱，蒸好後她卻完全拿不出來。原PO無奈表示，因為盤子太大，雙手若赤裸下去拿會直接貼到滾燙的電鍋壁，就算用抹布和防燙手套，也會因為單手力氣不夠而作罷。由於左右空隙窄到連手邊的兩種防燙夾都卡不進盤緣，只要一傾斜又怕珍貴的雞汁會溢出來被媽媽揍，最後只能坐在電鍋前苦等食物變涼。

貼文曝光後，不少人坦言電鍋防燙夾其實很不友善，在某些角度下非常難用，紛紛開玩笑建議「買垂直的夾子」、「練鐵砂掌」，或是「叫媽媽來端」；也有理性的網友急勸，在手邊工具不適合時千萬不要勉強拿取，與其冒著受傷風險研究怎麼撈，不如直接拿夾子或筷子把肉一塊塊夾到另一個乾淨的小盤子上，就能馬上輕鬆開飯。

不過，針對防燙夾進不去的困擾，內行網友透露，關鍵操作秘訣在於先將一端夾子卡進盤緣，接著「將夾子轉一圈」，把已經放進去的那端轉到空間較窄的那一側，這時留在外頭的另一端，自然就能順勢滑進比較寬敞的位置。

此外，在蒸食物前先在底層放一個鐵碗或瓷碗墊高，只要讓盤子高於電鍋內鍋邊緣，四周就有完美的空間能讓各種夾子輕鬆夾取。

內行老饕也順便提醒原PO，像是鹽水雞或甘蔗雞這類熟食，直接用電鍋加熱容易讓肉質變柴。最合適的加熱方法是只放半杯水，等有很多蒸氣冒出來以後，直接開蓋把整盤雞肉放進去，隨即拔掉插頭「用餘溫悶」。大約悶10至15分鐘，雞肉就會溫熱且完美保留原本多汁的風味。