解鎖首爾新玩法！外國護照可認證NAVER預約 交通卡充值全面支援信用卡

準備好2026年第一次飛首爾玩了嗎？粉專「不奇而遇」特別為今年第一次造訪首爾的旅客，整理了「2026第一次來首爾一定要知道的事」。從機場過關、地鐵轉乘到換匯與交通卡儲值，都有了重大改變，提早掌握這些新規與便利措施，不僅能讓旅程更加順暢，也能避免在當地遇到突發狀況時感到慌亂。

2026年造訪首爾必須知道的8大變化與新規：

一、仁川與濟州機場可申請SES自動通關

自去年10月起，外國旅客入境韓國若符合資格，可在檢查護照處附近的現場直接申請SES自動通關，完成後當次入境即可使用，實際地點與開放時間依現場為準。

二、地鐵搭錯方向15分鐘內重新進站免費

過去搭錯方向或走錯出口，只能出站再重新刷卡並多付一次基本車資，現在只要在15分鐘內重新刷進站皆算「換乘」，不需額外付費。

三、換錢不用特地跑明洞

明洞知名的換錢所「MoneyPlanet」推出了「自助換匯機」，在弘大、仁寺洞、南大門、聖水等地皆設有機台，匯率相當接近明洞。

四、交通卡儲值不再依賴現金

首爾新的地鐵售票機已可直接刷海外信用卡購買或充值「氣候同行卡」；若不使用該卡，iPhone也能下載電子版T-money，並透過Mobile T-money直接以Apple Pay儲值。

五、網路預訂KTX與高速巴士更方便

欲前往釜山、大邱等外地的旅客，現在可透過KORAIL官方網站直接用外國信用卡線上預訂車票，高速巴士部分也預計從8月起開放外國旅客使用海外信用卡線上購票。

六、搭乘機場巴士進市區建議先買好票

因旅客眾多，現在許多熱門機場巴士路線要求旅客先到自助售票機或人工售票亭買好車票，若直接拿T-money卡上車，司機很可能因為無法確認剩餘座位而拒絕上車。

七、NAVER正式開放外國護照認證

過去外國人常因沒有韓國手機號碼而無法預約或點餐，現在NAVER已推出外國人護照認證，通過後即可使用NAVER Map上的部分預約、點餐及付款功能。

八、熱門景點超商價格比一般超商貴

韓國超商價格並非全韓統一，漢江、觀光區附近的超商商品價格會比一般住宅區貴，建議想買水和零食可以提早買好。

韓國許多新規都是今年才全面調整。粉專提醒，不一定每項變化在旅途中都會用到，但對於第一次前往首爾或是相隔一段時間未造訪的旅客來說，提前做好功課、下載好必備的工具與地圖，就能省去許多現場摸索與排隊買票的時間，讓整趟韓國之行更加輕鬆優雅。