校外教學被丟包？「女童失蹤」萬人瘋傳 真相曝光網驚：做太真差點報警

「2003年7月4日，就讀溪埕國小三年丙班的許雅雯同學，在校外教學期間失蹤……」近日，Threads上一則驚悚的「尋人啟事」在短短一天內瘋傳，由於內文指名道姓、詳細列出失蹤當天的衣著與水壺袋特徵，甚至附上報案專線，引發網友恐慌。不過隨後有內行玩家點出，原來這只是虛擬實境解謎遊戲，全屬虛構劇情，讓不少人直呼「起雞皮疙瘩、差點報警」。

解謎任務工作室（Solve.quest Studio）發文宣稱，當年9歲的溪埕國小學生許雅雯，在參與「白沙嶺親山徑」校外教學時與全班失去聯絡。公告上寫著：身高約125公分、身穿學校白色短袖制服、深藍色短褲，並攜帶粉紅色水壺袋，同時呼籲知情民眾緊急聯絡「嘉平縣警察局溪埕分局」。

由於台灣根本沒有「嘉平縣」，不少網友第一時間還以為是歷史地理學大考驗，或是外地新聞漂流過來。最厲害的是，業者還附上一個極具歷史的仿冒校網網址，內部架構從「入學資訊」到「學生作品」一應俱全。許多熱愛尋寶體驗的解謎麻瓜瞬間湧入，導致仿真網站一度卡頓癱瘓，讓網友驚呼：「我想解謎，但看到網頁照片毛到不敢點，做太真怕有恐怖的東西！」、「幸好是假的，原本還在想她媽媽這二十年要怎麼活下去。」

隨著數萬名網友展開「數位搜救」，遊戲隱藏的劇情也被全數挖掘出來，悲傷的真相更讓大批玩家高呼「太扎心」。

甚至有網友透露工作室似乎來自香港，能把台灣早期的國小校網特徵復刻得如此合情合理，相當令人佩服。不過因為首發貼文完全沒有標註「解謎遊戲」或虛構啟事，也引發部分家長的強烈反彈，認為這種極具真實感的兒童失蹤情節，會造成社會不必要的恐慌。

網友建議，這類實境遊戲應加上「解謎遊戲標籤（Tag）」，否則一旦大眾對此類訊息習以為常，若真的有現實世界的小孩需要緊急救援，恐會被當作遊戲而遭到忽視。