日本唐吉訶德多難逛？ 旅日達人驚揭「故意弄得像迷宮」

日本知名連鎖賣場「唐吉訶德（驚安殿堂）」是許多台灣觀光客赴日旅遊時，少不了的必逛購物聖地，然而不少民眾走進店內常會陷入找不到商品、走道極度狹窄的困境。近日，有台灣遊客在網路上發文，詢問唐吉訶德究竟有何必買商品？對此，知名日本旅遊達人林氏璧點破問題笑稱：「唐吉訶德的問題是，即使你知道要買什麼，也有可能找不到！」隨後也特別科普了唐吉訶德背後的獨門經營巧思，強調這種看似擁擠迷宮的空間，其實全都是經過精算的手法。

針對唐吉訶德讓人摸不著頭緒的動線，林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文分析，這種令人感到擁擠、混亂、甚至有點迷失方向的空間陳列，在業界被稱為「壓縮陳列」，是創辦人安田隆夫發明且多次在著作中提及的獨門商法。

林氏璧透露，安田隆夫29歲時經營一家僅18坪大的特價品店「泥棒市場」，因店面空間狹小，只好將紙箱一路堆疊至天花板並貼滿手繪海報，沒想到這種雜亂空間竟意外激發客人翻箱倒櫃的挖寶樂趣。安田隆夫認為傳統零售業追求「好找、好拿、一目瞭然」的方式太過無聊，於是故意制定了與傳統教科書完全相反的「三難原則」——難找、難拿、難看見。當顧客在迷宮般的走道中，意外於角落挖到超便宜或獨特的商品時，大腦會產生強烈的成就感，成功將單純的購物昇華成一種娛樂體驗。

除了「三難原則」，賣場內的狹窄動線與視覺刺激也是經過精心設計的行銷特徵。林氏璧分享，唐吉訶德故意將走道縮窄、商品從地板堆到頂棚，讓顧客無法一眼看透各區域。在這漫無目的繞圈的過程中，路過原本沒打算購買的零食、藥妝或家電，很容易順手放進購物籃中；同時，複雜的動線延長了顧客在店內的停留時間，配合琳瑯滿目的視覺壓迫感，常讓人不知不覺就逛上好幾個小時。

此外，店內隨處可見的手繪 POP 海報更具備「心理催眠」效果。寫滿「激安」、「數量限定」、「便宜到爆」等強烈字眼的海報，營造出如祭典般的熱鬧氣氛，讓顧客產生「現在不買就可惜了」的錯覺。

雖然「壓縮陳列」充滿驚喜，但對於時間有限、手握清單想「一次買齊」的旅客而言，一般的唐吉訶德門市可能反而效率不高。林氏璧建議，有明確購買目標的旅客可以改去賣場面積較大、規劃較為完善的「MEGA Donki」大型店舖採購，例如東京都內賣場面積最大的「MEGA 唐吉訶德成增店」，或是大阪的「MEGA 唐吉訶德新世界店」等。