上了年紀？一堆人手機都有「停車格照」 過來人點頭：真的記不住

相信不少人都有過這樣的經驗，開車或騎車到停車場停好車後，為了怕忘記停放的位置，都會先用手機拍下車位或柱子的編號。「法老王」王至德律師對此表示自己雖然還年輕，但卻也早已有這樣的行為，不少過來人也分享自己的經驗。

王至德在臉書粉專發文，表示昨天在Threads看到有網友貼文，指一些上了年紀的人手機相簿裡，會有很多停車位編號、停車場柱子編號的照片，有些人還會將水電、鎖匠等生活上實用的名片拍下來，存到手機裡，這些舉動都讓他很有感觸，直言「我覺得我還很年輕，不過這些照片我都有」。

貼文讓不少過來人也有同感，「我在大賣場停車也會拍停車位置」、「之前騎車去一個人生地不熟的地方，事辦完，找車找快半小時」、「隔壁主管帳密要手寫+拍照」、「我沒上年紀就有啦，一個立體停車場幾千個機車停車格，我哪記得住」、「哈哈哈哈哈…就是我，笑死，不拍照真的會找到瘋掉」、「我出國時車停在一航廈一號出境停車場，也拍照了，但是回國後怎麼都找不到，最後想起google map會記錄車停在哪，結果發現我在入境的二號停車場找車」。

但也有網友認為拍照記錄是比較有效率的做法，和年紀無關，「拍一下就不用記了，跟上年紀沒關係吧，那是有效率」、「這是生活智慧，不是老態」、「常飛長天數出國，每個地方停車場都不一樣，那個是真的會忘，有拍才聰明」。