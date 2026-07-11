台灣放颱風假「南韓都沒有」 旅韓部落客揭最大差異

台灣每到夏天就容易受到颱風的侵襲，漸漸地也產生出台灣特有的「颱風假」制度。旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書粉專透露，有一種台灣有但南韓沒有，而且讓南韓人非常羨慕的制度，就是「颱風假」，因為南韓不管大風大雨，要放假都得要由公司決定，貼文一出也引起熱議。

粉專寫道「颱風假」只有台灣有，而且南韓不像台灣有這種由政府統一宣布停止上班上課的颱風假制度，就算遇到颱風或超大豪雨，放假與否或者居家上班，通通都是由公司決定，因此身邊的南韓朋友每次聽到台灣放颱風假都非常羨慕。

粉專表示，南韓的梅雨季有時也會突然下起大雨，程度完全不輸台灣的颱風天，甚至前天（9日）首爾西南部才因為雨勢太大發布淹水警報，但就算雨下得再大，南韓人還是雨傘拿好，照樣出門上班。粉專說除非嚴重到像2022年首爾世紀暴雨那次，導致道路、地鐵站還有江南一帶都大淹水，政府才有可能要求公家機關或民間企業調整出勤時間。

粉專說這次看到因巴威颱風襲台，台北市、台中市放不放假都有人罵，也讓他苦笑說南韓人只羨慕台灣人有颱風假，卻不知道每次颱風一來，壓力最大的不是一般民眾，而是那些晚上還在辦公室煩惱到底要不要放假的縣市首長們。

貼文也引起不少討論，「日本也沒颱風假」、「因為地理位置跟氣候不同，真的不能相比啦」、「日本也沒有…我們身在台灣真的已經很幸福了，少抱怨吧」、「台灣就是放不放假都會有人罵」、「颱風到韓國風雨都變很小，沒有颱風假的必要啊，台灣的颱風那種風雨這麼危險」、「現在台灣連大豪雨都會放假喔」。