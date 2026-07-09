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颱風天挺挪威！球迷放話「世足奪冠划船去」 釣出海巡署：最高罰25萬

聯合新聞網／ 綜合報導
挪威隊挺進世足8強，圖為明星前鋒哈蘭德帶領全隊和觀眾一起以「維京划船」慶祝勝利。美聯社
挪威隊挺進世足8強，圖為明星前鋒哈蘭德帶領全隊和觀眾一起以「維京划船」慶祝勝利。美聯社

巴威颱風即將來襲，剛好世足賽也進入關鍵的8強激戰，一名網友在Threads發文：「挪威奪冠，我從台灣划船過去」，沒想到釣出海巡署官方帳號親自留言提醒注意安全，讓不少網友笑稱「這才是真正的海巡」。

針對該「祭品文」，海巡署官方帳號在底下正經留言提醒：「颱風期間避免前往海域或堤防等高風險區域觀浪或活動，對違規進入公告警戒區者逕行開立舉發單；並移送地方政府處新台幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰。」

海巡署的留言引起廣大迴響，吸引逾4萬人按讚，有網友轉發該則貼文笑道：「這也太認真海巡」，其他網友也紛紛留言「我快笑死，這真的是官方回覆嗎？不是惡搞嗎？」、「海巡署太認真海巡」、「畢竟是海巡署，合理」、「真．海巡」；也有人打趣說「颱風天就是要泛舟啊」，原PO則笑回「嗶嗶嗶！海巡署等等就過來了」。海巡署官方也出面回應：「為了大家安全」。

還有網友開玩笑說想「滑龍舟過去」，甚至有人表示要「吃粽子等他」，留言區充滿各種趣味互動。另有網友指出，世足冠軍戰還要等到7月20日，屆時颱風早已遠離，不影響「划船去挪威」的玩笑話。

海巡署 巴威颱風 挪威 2026美加墨世足 世足彩蛋

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