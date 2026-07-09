味噌湯、玉米濃湯免費喝！港生驚訝台灣餐飲文化 網揭成本真相：好處很多

不同於國外餐廳點湯品要額外付錢，台灣許多小吃店會提供「免費湯」，供顧客自行取用。一位港生發文，發現台灣很多小餐廳都會提供免費湯品，無論是綠豆湯、玉米濃湯、味噌湯應有盡有，很好奇店家提供免費湯品是否會影響營業利潤。對此，有內行人指出，台灣小吃店通常會將不好賣的食材丟進湯裡煮，將成本壓到最低，既能減少廚餘、又能吸引陌生客人前來用餐，可謂一舉兩得。

一名港生在Threads發文，表示他來台灣兩週後，發現小餐廳會提供「免費湯」，而且不是敷衍的湯水，他曾喝過口感綿密的綠豆湯、濃稠的玉米湯、料超多的味噌湯與紫菜蛋花湯，還有幫他省去買手搖飲的冰紅茶。

原PO好奇，餐飲業者提供免費湯是否會影響營業利潤？因為煮一鍋料很多的湯又不收顧客的錢、甚至免費提供外帶容器裝湯，怎麼想都很奇怪，抑或這是另一種「攬客策略」，透過提供免費湯的方式吸引顧客消費，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有一位內行網友指出，台灣很多店家都是拿剩下或是無法成為主食的食物當作湯底，例如雞鴨骨頭加上紅白蘿蔔熬湯，或是使用紅茶、綠豆湯這種便宜又好準備的食材當作配餐飲品，達到既不浪費食物、又能吸引顧客的目的。

該網友進一步提到，台灣人的用餐習慣也影響餐飲業的經營方式，大部分亞洲人習慣主餐配上湯品，某些便當店口味太重，也需要配湯去壓味道。綜上所述，不浪費食物、吸引顧客、用餐習慣與蓋重口味菜品味道等，皆是餐飲業者免費供湯的原因。

有網友說明，經營餐廳最主要的成本在租金與員工的薪資，免費湯的成本已經是所有成本中最低的了，如果用食材的「邊角料」熬湯，不僅便宜還能煮出一大鍋，例如紫菜與海帶芽泡水能膨脹許多倍、一包綠豆可以煮一大鍋湯、一板豆腐可以切成無數小塊放進湯裡、低價買入的大骨頭慢慢熬也能煮出美味的湯品，這些花費比租金低太多了。

另有網友分析「免費湯」的演變，從前很多小吃店的湯是類似白開水、沒味道、沒加料的湯，但隨著競爭越來越激烈，加上廚餘量增加，許多店家的免費湯才會越來越高級，特別是學校附近的餐廳，無論是湯品還是飲料都很美味。該網友舉例，像是很多燒臘店不只放入骨頭去熬，還把不好賣的脖子、爪子加上白紅蘿蔔熬煮，同樣很美味。

在台灣經營餐廳需要付出哪些成本呢？一位在高雄經營早餐店的業者公開所有成本，以一個月營業額60萬為例，扣掉人事成本25%到30%、物料成本40%、房租10%到15%、行銷費5%到10%，最後的淨利率僅有10%左右，也就是真正進口袋的錢只有6萬元，因此早餐店加蛋賣20元，他直言「心安理得」。