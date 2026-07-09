衛武營聽見天籟！4男子現彈現唱詠嘆調 網讚嘆：這能免費聽？

近日有民眾在Threads分享一段於高雄衛武營榕樹廣場拍攝的影片，畫面中4名男子或彈或唱，在夏日的夜空下完成了韓德爾著名的詠嘆調《讓我哭泣吧》一曲，由於其假聲男高音音質乾淨優揚，與彈奏者形成天籟美聲，讓原po讚嘆：「這是可以免費聽的嗎？」該系列影片吸引近十萬名網友按讚，也有人好奇影片中的假聲男高音的身分。

原po表示，當下本來都快走到機車停車場了，忽然聽到廣場上的天籟美聲，「馬上用跑的回去鋼琴那邊」，聽完後「完全感受到為命運哭泣的歌聲」，不禁發文表達自己當下的感受，「現場比影片還更有感染力」。

影片中，多名年輕音樂人圍繞著鋼琴演奏，其中一名男子演唱高音聲部，清亮且具有穿透力的嗓音迴盪在廣場空間，讓不少人起初以為歌聲是透過音響播放，直到仔細觀看才發現竟是現場真人演唱，紛紛直呼不可思議，「不開聲音的話，很像在討論要訂什麼飲料！太強了，真好聽」、「不開聲音像一群人在討論要點什麼晚餐，打開聲音，我以為在國外聽了場音樂會」。不少人稱讚該名假聲男高音：「那個韓德爾怎麼這麼好聽！這種假聲男高音非常少吧，竟然能在這裡遇到」、「高手在民間，原來高雄市民都隱藏在幕後默默發聲」。

除了歌聲受到讚賞，鋼琴演奏同樣獲得高度肯定。有網友發現，影片中第一位彈琴者與第三段影片中的男高音其實是同一人，直呼「又會彈又會唱，實力太強了」。

該文也釣出彈奏鋼琴的男子現身留言，透露當晚是第一次與同伴合奏，原本沒有聽過這首曲子。在鋼琴演奏後，男子也加入獨唱片段，渾厚的噪音與原本的假聲男高音做出美妙的呼應。

留言區湧入大批網友分享感受，有人表示：「本來以為是迷因影片，沒想到聽到落淚。」更有人直呼，在心情低落時聽見這段演出，音樂帶來的感動十分直接，「真的被療癒了」。

有熟悉聲樂的網友指出，演唱者屬於「假聲男高音（Countertenor）」，是男性中音域最高的聲種之一，能以假聲唱出接近女聲的高音，因此不少人一開始都誤認為是女性演唱。另有網友認為，演唱水準足以媲美專業演出，引起古典音樂愛好者熱議。

不少曾造訪衛武營的民眾也分享自身經驗，表示榕樹廣場經常能遇見街頭音樂人、學生或專業演奏者練習與交流，因此經過時常會不知不覺停下腳步欣賞，「每次都會被美妙的聲音吸引，回過神已經聽了半小時」、「這才是公共空間該有的樣貌」。

網友稱讚衛武營提供民眾免費接觸藝術的環境，「高雄有衛武營真的很棒」、「走進去就能享受藝文氛圍」、「謝謝演奏者願意分享音樂，也謝謝場館提供這樣的空間」。

影片持續在社群發酵，不少網友敲碗希望能知道演出時間，甚至表示願意專程搭高鐵南下，只為再次聆聽現場演出。