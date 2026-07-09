大讚台灣旅客高素質！整理完才退房 日民宿感動：像沒住過人

房客若在退房前稍微整理一下房間，不僅能減輕房務人員的工作量，更能提升旅宿業者對你的好印象。一名日本佐賀民宿業者發文，發現台灣旅客總是會在退房前將房間整理得非常乾淨，每次走進房間都會產生「真的有人住過嗎？」的錯覺，讓他非常感動。對此，台灣網友們紛紛分享自己退房前的優質小習慣，除了垃圾分類外，還包括將床鋪整理好、擺好浴室用品、清掉地上毛髮等等，以「將心比心」的態度，避免造成房務人員困擾。

一名日本佐賀民宿業者在Threads發文，表示自從他開民宿以來，一直以為房間被房客弄亂很正常，但台灣旅客總是會在退房前將房間內整理非常乾淨，例如椅子會放回原本位置、垃圾會集中在一起、用過的備品也會擺放得很整齊，每次他走進房間，都會忍不住懷疑「真的有人住過嗎？」。

原PO表示，雖然不是每一位旅客都會這麼做，但近幾個月以來台灣旅客總是讓他十分感動，既貼心又重視整潔，每次接到台灣的訂單都會特別開心，也很期待能在今年夏天接待更多的台灣旅客。

此文一出，有一位台灣網友分享自己清潔房間的心態，他指出自己雖然是來消費，但站在房務人員的立場來看，如果房間髒亂一定會很辛苦，如果能隨手簡單打掃一下，員工勢必能輕鬆一點、一整天的心情也會很好。不過他也提到，日本垃圾分類很複雜，有時候他也不知道怎麼分類，所以他就將全部垃圾清洗乾淨，不讓垃圾發臭，可見「將心比心」是台灣旅客最美好的特質。

也有其他網友分享自己整理房間的良好習慣，簡而言之就是將房間恢復成「自己家的模樣」，例如將所有物品歸位、床鋪整齊地鋪好、浴室備品擺放整齊、清掃地面上散落的毛髮、垃圾不要超過垃圾桶、有味道的垃圾用塑膠袋緊緊包好、家具歸正，所有細節處理完畢才會退房，除了減輕民宿清潔時的工作量，更是讓隨行的孩子學習良好的清潔習慣。

另有網友提出疑問，瓶罐不要收擺在地上、用過的浴巾丟在浴缸裡、棉被不要折堆在床上等做法，是否更能減輕房務人員負擔？原PO回應每間旅館規則並不一樣，如果沒有特別說明，只要依平時習慣收拾好他就很開心了，「願意珍惜房子、保持整潔」才是重點。

還有網友分享吃外食的習慣，吃完東西後將用過的碗盤疊整齊、桌子用紙巾擦拭過一次，減輕外場人員的清潔負擔；無論是住旅館或外出用餐，只要稍微整理一下就能讓員工開心一整天。

除了收拾房間外，退房前可以把旅館的備品帶走嗎？曾有從事房務的網友解答，如果房客不拿走還是會全部丟掉，因為怕有客人動手腳，所以一次性牙刷和牙膏都會丟掉，因此建議還是帶走會比較好，也方便工作人員補貨。