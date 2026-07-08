颱風巴威太牙敗？日本大胃王女神驚慌求助 網熱議：來體驗颱風麵

強烈颱風「巴威」暴風半徑持續擴大、結構紮實，氣象署更示警路徑極度神似當年的致災雙颱，引發全台民生物資搶購潮。時常造訪寶島、拍攝美食影片的日本大胃王明星「安潔拉佐藤」（Angela佐藤），近日驚慌發文，透露自己預計於7月12日搭機來台，卻聽說台灣目前狀況「很不妙」，急忙向網友求證。

安潔拉佐藤在Threads上以中日雙語發文表示：「我7月12日要搭飛機到桃園機場，去台灣耶……聽說颱風很不妙，真的假的？」並配上一個驚恐的表情符號。文章一曝光，立刻吸引超過20萬次瀏覽與無數台灣粉絲的關切。

面對日本大胃王女神的焦慮，網友回應：「尊都（真的）很不妙！」、「請把『聽說』去掉，這次真的超大一顆、超牙敗（日本流行語，意指糟糕不妙）！」直言不只許多民間大型活動為了大家的安全已經忍痛取消，甚至連攸關無數考生命運的「大學分科測驗」也因為巴威颱風影響，目前已官方確定延期，顯示這顆超級颱風絕非開玩笑。

針對安潔拉佐藤7月12日的訪台行程，許多熟悉氣象走向的內行網友也精準給出路徑預測。根據氣象數據，巴威颱風影響最劇烈的時間點落在週五至週六（10至11日），到了12日（週日）颱風主體預計已經北轉並逐漸移入中國大陸。

但網友提醒，「12號來雖然颱風剛走，但雨勢就不知道了，通常會引進強烈的西南氣流，很容易『掃到颱風尾』狂下暴雨。」更有粉絲好心勸告，就算順利降落桃園機場，這一週內也千萬不要往山上或東部跑，因為目前山區暴雨導致的堰塞湖與落石坍方都處於「高警戒狀態」，安全第一最重要。

面對如此驚恐的颱風威脅，一向幽默樂天的台灣網友也忍不住歪樓，大方邀請安潔拉佐藤來台體驗最道地的庶民小確幸。有人笑稱，12號當天的航班可能會因為氣流關係，在空中「讓人體驗坐六福村大怒神的感覺」，建議她提早做好心理準備；也有人幽默笑稱，颱風來了肉市、菜市休市，大胃王可能會因為沒東西吃而很容易餓。

更有大批吃貨網友聯手點名台灣專屬的隱藏版颱風美食，紛紛熱情洗版：「Angela醬，如果真的遇到颱風，那一定要在飯店煮大鍋的『颱風麵』啊！」、「颱風不會影響食物的風味，歡迎來體驗台灣人的颱風飲食文化！」