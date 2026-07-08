吃到「長長的菜」好震驚 日本客首嚐台灣水蓮大讚：超級美味

說到最讓外國觀光客印象深刻的台灣美食，多數人第一時間總會想到珍珠奶茶、小籠包、滷肉飯或臭豆腐。不過，近日一名日本網友分享，自己來台灣旅遊時吃到一種「長長的蔬菜」，那種爽脆的口感讓他當場大受震撼，忍不住驚呼「這到底是什麼？超級美味！」貼文曝光後，隨即引發台日網友熱議，不少台灣人一眼認出答案，紛紛驕傲回應：「恭喜你發現好吃的台灣蔬菜天花板！」

這名日本遊客在Threads上發文透露，他在台灣品嚐到一盤外觀呈現細長條狀的綠色蔬菜，忍不住驚呼：「這是什麼？超級美味！」許多熱心的台灣網友看到關鍵描述，立刻為他解惑：「那是水蓮！列入台灣最好吃蔬菜的前三名都不為過」、「在台灣吃熱炒必點，用蒜頭清炒就很讚，搭配破布子或香料紅蔥的味道更是一絕！」

除了台灣在地人熱情推薦經典吃法，也有日本老饕直言，自從在台灣的客家餐廳第一次嘗試水蓮後就徹底愛上，現在只要造訪台灣就絕對必點；還有人表示，今年第一次在台灣吃到時同樣感到非常震驚，這種在日本當地少見的獨特脆感，已成為日本旅客心中極具代表性的寶島滋味。

事實上，外國人眼中的這道低調美味，背後有著深厚的在地農業史與有趣的包裝故事。水蓮的學名為「龍骨瓣莕菜」，在台灣民間又被稱作「野蓮」。它對水質的要求極高，必須生長於乾淨無污染的水源中，一年四季皆有生產，目前全台高達九成以上的產量都來自高雄美濃。

根據「美濃農村田野學會」的文獻科普，美濃在地人至今仍習慣稱呼其為「野蓮」。野蓮最早其實是生長在當地中圳埤的一種水生野草，早年美濃人在遭逢風災、市面青蔬短缺時，才會採摘來當作應急的食材料理。直到1970年代，有在地農民嘗試在魚塭將其當作作物擴大種植，初期也只在美濃當地的市集或粄條餐廳販售，屬於相當小眾的在地食材。

到了2000年代，隨著越來越多農民投入種植，野蓮開始擴展外地銷售通路。當時有眼光獨到的生意人，為了提升這項美濃特產的知名度，特別結合時任總統陳水扁與副總統呂秀蓮的姓名，將其包裝命名為「總統菜」與「水蓮」，自此一炮而紅，成功從美濃的鄉間野草，華麗轉身為全台熱炒店、火鍋店及家庭餐桌上不可或缺的明星時蔬。