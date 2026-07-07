哈蘭德神級髮圈爆紅！台灣粉絲嗨喊「藥妝店有賣」：49元就有同款

2026世界盃戰況進入白熱化階段，挪威超級球星哈蘭德（Erling Haaland）因其強勁實力及一系列逗趣迷因，成為本屆人氣王，而他頭上陪他征戰90分鐘卻紋絲不亂的「丸子頭」，也掀起熱烈討論，進而帶紅這條來自挪威的KKNEKKI髮圈。近日有台灣人發現，這條髮圈其實「超好買」，而且一條只要49元，相當平價。

哈蘭德留有一頭金色長髮，上場前都會將頭髮綁成方便行動的丸子頭，然而就在他追趕跑跳蹦整整90分鐘丸子頭仍完美如初後，不少粉絲也將注意力轉移至這條「抓髮力」極強的KKNEKKI髮圈上。KKNEKKI最早於1987年在韓國創立，後由挪威家族企業Bon Dep接手經營，哈蘭德不僅是愛用者，後來也成為代言人，並入股成為股東，展現對產品的熱愛與信心，而6月推出的聯名款，也因哈蘭德爆紅而缺貨、甚至被高價炒賣。

這股「哈蘭德旋風」不能免俗地也吹進台灣，有網友發現以往日常使用的髮圈就是哈蘭德同款。她表示，過去常不解某牌髮圈被讚「頂級」，因為她在藥妝店「寶雅」隨手買到的49元髮圈便宜好用不咬髮、品質極佳，如今才知是大名鼎鼎哈蘭德同款的KKNEKKI髮圈「難怪超好用」，建議大家趕快回家翻翻，說不定早就有了。

網友見狀紛紛表示「我剛好頭髮上就是了！真的在寶雅買的」、「我覺得我需要這個酷東西」、「可惡， 明天我馬上去買」、「看到照片花色，發現自己也有」，但也有人給出負評「一兩年前買過，綁沒幾次就鬆掉，變成尷尬的鬆緊度」。該文也釣出寶雅小編宣傳，認證確實有賣這條神級髮圈。