店裡空一半卻不帶位！客怒轉身離開 內行揭4大原因：不是裝忙

到餐廳用餐，通常需要等待服務員帶位入座。一名網友發文，抱怨他去某餐廳用餐時，明明店內有一半的空位，店員卻遲遲不帶位，讓他很不滿，直接轉身離開。對此，有一名內行人指出背後的4大原因，包括外場人員的工作分配、廚房可能還在出單、補備品、人力不足等，才會造成這種情況。

一名網友在Threads發文，表示他日前一個人去不能訂位的餐廳吃飯，雖然正處於吃飯時間，但明明店內還有一半的空位，且整排吧台都整理好了，店員卻不帶位，而是在餐廳內走來走去不知道在做什麼，質疑刻意營造出很多人排隊的盛況。他等了整整15分鐘，等到滿身大汗還沒人來帶，於是憤而轉身去吃另外一間餐廳。

此文一出，一位了解業內情況的網友，根據「餐飲業邏輯」分析出4點原因，首先店家通常會把空桌的餐具全部擺好才帶客人入座，避免外場人員因「帶一組客人、才匆忙補一次餐具」而疲於奔命；其次是出單的因素，如果在廚房出餐時持續帶位，很可能會拉長後面客人等待餐點的時間，也許30到40分鐘才能上餐，為了減少客人等待時間，只能採取先不帶位的方式。

該網友進一步指出，收拾餐桌時，餐廳內場必須盡快補上製作餐點的材料、外場人員則補吧台上的備品，這些都是餐飲業非常重要的環節，並不是在「裝忙」；最後是「人力因素」，如果將客人帶入餐廳，但沒有足夠人力幫忙點餐、上餐、收空盤的話，反而會導致客人抱怨。網友強調，餐飲業員工都是很忙碌的，通常半小時內要處理4到5件事情，「不要講得這麼容易」。

「人力不足」是諸多從事餐飲業網友的共識，有網友說，這幾年餐飲業的確面臨嚴重人力不足的問題，外場人員太少、加上內場廚師不足導致上餐很慢，如果放客人進來太久沒上餐還會收到負面評價，不如先不要放進來，等到內外場都能負荷後才開始帶位。

關於讓客人等候太久的問題，有網友提到「控場技巧」，他會先跟所有等候的客人告知目前不帶位的原因，以及確切開始帶位的時間，如此一來不想等待的客人就會自行離開。他認為「先告知」是較合適的處理方式，讓客人決定是否等待，就能減少大部分的客訴。

但也有網友提出「飢餓行銷」的可能性，有一些網美店或座位刻意擺很少的拉麵店會使用這招，透過不帶位的方式故意營造客人很多的假象，這是大環境不佳導致的現象。他提到，照理說獨立經營的街邊店有空位就會接客了，原PO很可能是遇到網紅店，才會利用排隊的客人當作人形招牌。

曾有一位網友分享一招免排隊技巧，他和友人到餐廳吃飯，大家都不想在店外久站排隊，一行人就「直接找裡面一桌客人，說吃完換他們吃，原桌的人直接離開就好，帳單就由朋友包」。店家似乎從未遇過這種狀況，當下並未阻止此種行為，就默許了他們繼續「接力用餐」，不過多數人都不認為這是免排隊，而是「插隊」。