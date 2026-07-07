日本人夏天都吃什麼？ 台網友人氣推薦排行揭曉必吃美食TOP 5

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炎炎夏日一到，你想到的日本美食是什麼？是炭香四溢的鰻魚飯、冰涼滑順的素麵，還是入口即化的日式刨冰？

日本人向來特別重視「用美食度過夏天」，甚至有一套流傳多年的夏季飲食文化。每逢盛夏來襲，從補充體力的鰻魚料理到消暑解熱的涼麵、和菓子，都是餐桌上不可或缺的主角。不只是填飽肚子，更是一種對抗高溫、療癒身心的生活儀式。

這些充滿季節感的夏季美食，也深受台灣人喜愛。《網路溫度計DailyView》運用輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點台網友討論度最高的「日本夏季必吃美食TOP 5」，分別為「鰻魚」、「刨冰」、「章魚燒」、「素麵、流水素麵」以及「梅干」。想體驗日本人專屬的夏日儀式感，不一定要飛到日本。在台灣就能吃得到許多當地人氣夏季美食，跟著排行榜一起解鎖日本人的消暑美味清單。

No.1 鰻魚

翻攝FB／うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店

翻攝FB／うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店

說到日本最具代表性的夏季美食，鰻魚可說是當之無愧的冠軍。

每年進入盛夏，日本人便會迎來重要的飲食節氣「土用丑日（土用の丑の日）」，曆法計算源自「陰陽五行說」及「天干地支計日法」。一年有4次土用，約在立春、立夏、立秋、立冬前18天期間，若對上十二地支的「丑日」，就是所謂的「土用丑日」，現在提到土用丑日則多指夏季，2026年的日期為7月26日。

由於高溫容易令人食慾不振、體力下滑，因此，自江戶時代起便流傳著「土用丑日吃鰻魚」的習俗，希望藉由營養豐富的鰻魚補充元氣、對抗夏季倦怠（夏バテ）。時至今日，這項傳統早已成為日本夏天最具代表性的飲食文化之一，每逢土用丑日前後，各地鰻魚名店總是一位難求。

鰻魚之所以令人著迷，不只因為營養價值豐富，更在於炭火燒烤後層次特別誘人。高溫逼出油脂香氣，讓表皮帶有微微酥脆口感，肉質則維持細嫩柔軟，搭配鹹甜蒲燒醬與熱騰騰白飯，每一口都濃縮了日本人對夏天的記憶。

翻攝FB／うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店

翻攝FB／うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店

想感受最道地的土用丑日儀式感，台灣就吃得到！創立於1932年、來自名古屋的「うなぎ四代目菊かわ」擁有超過90年歷史，最早以鰻魚批發起家，長年供應日本多家名店頂級鰻魚，累積深厚的選鰻經驗。品牌堅持選用符合日本出口規格的優質活鰻，並承襲正統關西風技法，以「現殺、現串、現烤」方式料理，全程不經蒸煮，直接在180°C備長炭上高溫直火燒烤，呈現外酥內嫩、炭香濃郁的經典風味。

店內更設有開放式廚房，消費者能近距離欣賞職人在炭火前翻烤鰻魚的過程，伴隨撲鼻炭香，彷彿走進名古屋老舖。首次造訪推薦招牌「名物蒲燒一本重」，嚴選整尾約300公克鰻魚高溫炭烤後完整鋪放於飯盒之上，搭配保溫性極佳的信樂燒器皿，確保每一口都維持在最佳溫度；喜歡體驗在地傳統吃法的人，絕不能錯過源自名古屋的「菊川鰻三吃」，使用日本秋田小町米搭配蒲燒鰻，從原味開始品嚐，再加入海苔、蔥花與山葵等佐料，接著倒入高湯享受茶泡飯，感受不同口感的美味變化。

今年7月6日至8月31日期間，品牌更推出限定「夏鰻雙饗宴」雙人套餐，集結名物蒲燒一本重、菊川鰻三吃，以及烤鰻肝、炸鰻肝、山葵鰻肝、鰻魚春捲、鰻骨仙貝等多款特色小點自由選配，日式小菜、米飯、漬物、特製湯品等皆可無限續加，一次將流傳百年的鰻魚文化端上台灣餐桌。

No.2 刨冰

翻攝FB／朝日夫婦、花毛 かき氷喫茶

日本刨冰文化可追溯至平安時代，當時冰塊是貴族專屬的珍貴奢侈品，隨著製冰技術普及，刨冰逐漸成為庶民夏季最受歡迎的消暑甜點，更發展出被稱為「かき氷」的職人系刨冰文化，講究冰體細緻度、糖漿層次與季節水果搭配，成為許多人專程排隊朝聖的名物。

輕盈如雪花般的冰體入口即化，搭配草莓、抹茶、焙茶或當季水果醬料，既保留食材本身香氣，也帶來沁涼舒爽的口感，就像替炎熱按下暫停鍵。

在台灣，同樣能感受這股日式刨冰魅力！淡水人氣名店「朝日夫婦」以沖繩風日式刨冰聞名，結合水果與牛奶冰打造療癒系口感；台中的「花毛かき氷喫茶」則以細膩冰體與充滿日式美學的擺盤，受到許多甜點控喜愛，成為夏季熱門打卡據點。

No.3 章魚燒

翻攝FB／銀角酒場-築地銀だこ 築地銀章魚燒

熱呼呼的章魚燒竟然也能擠進夏季美食排行榜？其實，對日本人而言，章魚燒本來就是祭典回憶的重要主角。源自大阪的章魚燒誕生於昭和時代，最早是庶民街頭小吃。每到夏季祭典、花火大會或夜市活動，總能看見攤販熟練地翻動圓滾滾麵糊，空氣中瀰漫著柴魚與醬汁香氣，成為許多人記憶中的一幀夏日風景。

剛起鍋的章魚燒外層微酥，內裡仍保有近乎流心般的濕潤口感，搭配濃郁醬汁、美乃滋與柴魚片，熱氣與香氣一同在口中綻放。想體驗日本街頭最道地的文化？日本章魚燒品牌「銀角酒場-築地銀だこ」以高溫鐵板打造出的日式章魚燒，正是許多台灣旅客赴日時念念不忘的經典滋味。

No.4 素麵、流水素麵

示意圖／Shutterstock、翻攝FB／石碇許家麵線

當氣溫高到讓人食慾全失時，日本人最常端上桌的不是大魚大肉，而是一碗簡單的素麵。

素麵是日本歷史悠久的傳統麵食，麵條纖細滑順，冰鎮後搭配醬汁享用，清爽又沒有負擔；還延伸出充滿儀式感的「流水素麵」，利用竹管讓麵條順著流水滑下，邊撈邊吃，成為許多家庭與觀光景點夏季限定的娛樂活動。冰涼麵條沾附著鰹魚高湯香氣，入口瞬間帶走暑氣，也讓素麵成為日本人心中最具代表性的消暑料理之一。

台灣雖然較少見流水素麵餐廳，不過，新北石碇的「許家麵線」結合自然溪流與流水麵概念，打造充滿山林氛圍的特色用餐體驗，每到假日總吸引不少親子家庭前來體驗，感受夏日流水麵的趣味。

No.5 梅干

示意圖／Shutterstock、翻攝IG／ichiryu_manpuku_taiwan

看似低調的梅干，是日本人夏季養生文化中不可或缺的重要角色！日本自古便將梅干視為夏季餐桌上的常備食材，具有開胃、生津與促進食慾的作用，經常出現在便當、飯糰與家庭餐桌中，經過長時間醃漬與日曬製成的梅干，酸味濃縮卻富有層次，入口先是明亮果酸，接著浮現鹹香與淡淡甘甜。

不少日本人將梅干視為「家的味道」，想品嘗這份充滿日式生活感的經典滋味，位於台北大稻埕的「一粒萬福」是不少飯糰控的口袋名單。店內以日式飯糰為主打，其中「紀州南高梅」口味標榜使用和歌山縣產的紀州南高梅無添加白干梅，將酸鹹開胃的梅肉與米飯完美結合，簡單卻格外耐吃。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年6月9日至2026年6月8日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『日本夏季必吃美食』相關文本進行分析，調查「網路聲量」作為本分析依據。

*網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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