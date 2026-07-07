根本全能管家！他跟團享受領隊「神級服務」：無腦出國免修行

旅行團的領隊通常要負責協助辦理登機手續、與導遊溝通、維持團員秩序與處理緊急事件等。一名網友發文，分享跟團時某旅行社領隊的「神級服務」，既會幫忙拍照又能列出購物的便宜清單，簡直是團員們的保母。對此，網友們也紛紛提到領隊的各種貼心服務，包含削水果、講笑話、扛行李、說故事等，獲得多數遊客的認可。

一名網友在Threads發文，表示自從跟某旅行社的團出去旅遊後，受盡了領隊的照顧，才赫然發覺之前選擇自由行簡直是在「修行」。他分享領隊的種種神服務，包括幫旅客拍照、喬位置、列出買東西的便宜清單，讓旅客完全不用動腦，就能享受到旅行的樂趣，感嘆「旅行的品質真的取決於領隊」，同時也好奇旅行社的領隊們還有哪些貼心的服務。

此文一出，網友們紛紛分享受到領隊或導遊照顧的經歷。有位網友說，有次旅行時剛好遇到下雨天，行程受到嚴重影響，團員們都在躲雨，導遊將團員帶上車後，熱心地削水果給大家吃，途中還講笑話、規劃遊戲打發時間，提早到飯店時，甚至幫團員煮熱騰騰的湯，晚上還自費帶他們去喝酒，讓所有人都很滿意。

另有一名網友去澳洲旅遊時也遇到性格很好的領隊，不僅會幫忙拍照，還總是怕團員餓肚子或著涼，盡全力在照顧大家，去逛街時也會告知哪間店的東西最好，避免團員踩雷，加上又很有禮貌，同樣獲得所有團員的認可。

不只講笑話、拍照，有位網友也分享，去埃及旅遊時入住度假村，同家人房間距離太遠，某領隊不只迅速幫忙換房間，更主動扛行李走下3樓、跨過游泳池、再爬上2樓，熱心又努力的服務態度讓團員很感動，直呼「就感心的」。

「會講故事」也是網友提到的優秀特質，有網友指出，之前跟團去土耳其旅遊，領隊語言能力非常棒，會講英語和一些土耳其語，更棒的是他知道許多土耳其文化與傳統故事，在搭車時能夠聽到各種土耳其的神話故事與文化習慣，讓該網友學習到許多國外的知識。

跟團除了能受到領隊的細心照顧外，還有什麼好處呢？曾有一名網友分享出國跟團的5大優點，分別是到景點都有足夠體力、費用不會比較貴、自由時間多、訓練社交能力與拍照超方便，如果旅行時傾向放空休息，跟團是非常棒的選擇。