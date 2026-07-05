單親媽領愛心餐給3個小孩 被老闆娘1句話暖哭…網友讚爆：用新台幣下架

許多餐廳為了扶助弱勢族群，會推行愛心待用餐。日前，一輛在雙北與桃園擺攤的流動餐車，遇到一位生活陷入困境的單親媽媽，因擔心家中3個孩子挨餓，鼓起勇氣詢問能否一次領取3份餐點。而老闆娘不僅大方答應，下意識的一句關心更讓母親當場落淚。網友紛紛直呼：「這攤滿滿的洋蔥，必須用新台幣去把闆娘的商品全數下架！」

這起暖心事件發生在7月1日，經營流動餐車「崇妮 大腸包小腸」的老闆娘在網路上發布了一段生活紀錄影片。畫面中，一名媽媽來餐車前詢問是否能為家裡的3個孩子領取3份愛心待用，老闆娘聽到後沒有絲毫遲疑，立刻點頭連說了兩次「可以啊！」然而，就在轉身準備餐點時，老闆娘看著對方消瘦的身影，突然溫柔地加問了一句：「不過小朋友吃，妳不用吃嗎？」

就是這句突如其來的真誠關心，讓原本堅強的媽媽忍不住掩面痛哭。同樣身為人母的老闆娘事後感性坦言，許多媽媽在過苦日子時，總是下意識把好的全留給孩子，認為「自己不吃沒關係，撐一下就好」，卻常常忘了自己也需要被關心，她下意識的一句話，恰好接住了這位精疲力竭的母親。

文章與影片曝光後，心思細膩的網友紛紛大讚老闆娘的貼心舉動：「有人注意到嗎？闆娘一聽到媽媽哭，下一秒立刻默默把手機鏡頭往旁邊轉！」、「這個小動作真的超級尊重對方，特地幫忙避開畫面，顧及弱勢的尊嚴，真的大加分！」、「世界破破爛爛，總有人在縫縫補補」、「這句話真的秒落淚，媽媽曾經也是人家的寶貝啊！」

也有不少單親家長透露，自己帶孩子苦撐、常常餓肚子只為讓小孩吃飽，感謝老闆娘用一份暖心的熱食，讓艱苦人看見社會的溫暖與善的循環。