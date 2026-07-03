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跟團遊覽車該坐哪？網曝「搶位潛規則」：用這招全車沒怨言

聯合新聞網／ 綜合報導
多數網友指出，第一天遊覽車坐定後通常不會再更換位置，以便團員放置隨身物品。示意圖／ingimage
多數網友指出，第一天遊覽車坐定後通常不會再更換位置，以便團員放置隨身物品。示意圖／ingimage

暑假開始，許多家庭常會參與旅行社安排的行程，到國內各地深度旅遊。不過，近日就有網友詢問「跟團可不可以換遊覽車位置？」引發旅遊老鳥們現身說法，直言車位大戰「第一天就決定生死」，甚至有人因此與團員爆發口角。

網友們一致點破，除了遊覽車第一排通常是導遊與領隊的工作席外，其餘座位基本上是「第一天上車坐哪，後面幾天就固定坐哪」。這種默契一來方便團員放置免稅品或外套，二來晚上離車時也不必將所有雜物帶下來。不少內行網友更傳授搶位小撇步：第一天上車前，千萬別待在車旁看司機搬行李，應採取分工策略，由一人留在車外處理行李，另一人當「衝鋒組」先上車卡位；若是容易暈車的旅客，也務必在出發前先向導遊反映，通常能優先安排在前面排數。

然而，這種「一坐到底」的潛規則，在實務上也經常衍生摩擦。有網友分享自己去泰國旅遊時，因團員人數未滿，走得慢的家人只能挑選最後排，卻意外因禍得福，一家五口得以一人爽坐兩人位。不料到了行程倒數第二天，搶坐前排的小妹妹因羨慕後排寬敞，竟然在父母撐腰下跑來大罵他們「霸佔位子、自私」，讓原PO一家當場傻眼。另外也有民眾抱怨，第二天上車發現原本的位置直接被其他團員強行坐走，導遊也沒有出面主持公道，導致後面幾天座位天天大風吹，本該放鬆的度假演變成心累的攻防戰。

面對如此棘手狀況，資深領隊在危機處理口試中曾分享，若不及時介入調解，極易演變成集體客訴。實務上，專業領隊通常會採取以下兩種臨機應變模式來化解僵局：

模式一、溫情訴求（適用於個案不適）：若後排旅客因長途車程顛簸導致身體嚴重不適，領隊應主動在車上開誠布公，徵求車上是否有身體健壯、富有愛心的團員願意自發性調換座位。透過同理心呼籲並給予自願者讚賞，通常能獲得正面回饋。

模式二、公開宣達：若遇到數個小時的跨國或跨縣市長途車程，領隊應在出發前直接對全體團員宣布規則：以中途停靠的休息站為分界點，在下車上洗手間、休息完畢後，全團前後排座位統一進行乙次大輪替。這樣既能確保每位旅客在合情合理的條件下享受舒適座位，也能徹底杜絕老屁股霸佔黃金位置的亂象。

隨著部分精緻型旅行社開始推行「繳訂金時就先選位」的透明化機制，遊覽車座位糾紛已有減少趨勢。不過專家也提醒，現階段多數團體旅遊仍維持傳統的卡位默契。跟團旅遊屬於群體活動，方便與浪漫的旅行品質取決於人與人之間的互相尊重，出門在外若想更換座位，主動且禮貌地與團友協調，或交由領隊依據專業法規與安全考量進行微調，才是不破壞出遊興致、平平安安回家的不二法門。

導遊 跟團 遊覽車 座位區 旅行社

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