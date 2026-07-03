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日作家被台灣超商一張海報感動 短短幾句話大讚：充滿人情味

聯合新聞網／ 綜合報導
旅居台灣的日本作家日前看到一家超商門口貼著海報，上面註明提醒民眾隨時可以進到店內休息吹冷氣，讓他看了大讚台灣的人情味。照片為超商示意圖。 圖／AI生成
旅居台灣的日本作家日前看到一家超商門口貼著海報，上面註明提醒民眾隨時可以進到店內休息吹冷氣，讓他看了大讚台灣的人情味。照片為超商示意圖。 圖／AI生成

台灣夏天非常酷熱，對於不少外國人來說不太能接受。旅居台灣的日籍作家下坂泰生，日前在一家超商看到門口貼著一張海報，建議民眾可以進店休息躲太陽，暖心的提醒讓他體驗到台灣濃濃的人情味。

下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」貼出一張照片，從照片中看到他日前騎單車經過一處超商並停下來休息，發現超商玻璃貼著一張海報，上面幾個大字寫著「很熱，記得照顧自己，進來休息一下吧！」下面還有一串小字「如果只是想進來吹吹冷氣、安靜待一下也很好，不用急著往前走，先照顧好自己。」

下坂泰生表示，當天外出騎車真的感受到台灣夏天真的很兇，幸好有超商的冷氣救了他，而海報上短短幾個字也讓他看了很有感，「透過便利商店可以體驗到台灣人的人情味，我相信這海報讓日本旅客會超感動」。

貼文吸引不少人留言討論，「也有冬天的版本，進來避寒」、「台灣高密度的超商是自行車車友的救贖之地」、「可是有些人只買個一小瓶飲料就坐整天，甚至趴著睡整晚」、「去日本旅遊的時候，也有看過這樣的海報喔！日本也很貼心呢」、「在日本的路邊藥妝店常看到」、「印象中日本的商店內的面積都不大，要有多餘的空間讓人進去消暑應該很難吧」。

其實下坂泰生之前也有觀察到台日超商的差別，指出台灣對動物很友善，在超商都可以看到有狗跑進去吹冷氣，而店員及客人也不會驅趕，反觀在日本的超商不可能看到這樣情景。

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