不是調味包！她吃科學麵加「1配料」秒被圈粉 老饕憶：以前真的有賣

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聯合新聞網／ 綜合報導
台灣零食種類眾多，其中科學麵更是不少人從小吃到大的經典零食。 圖／聯合報系資料照片
台灣零食種類眾多，其中科學麵更是不少人從小吃到大的經典零食。 圖／聯合報系資料照片

科學麵是台灣經典的傳統零食，不少人從小吃到大，只要把麵體捏碎，再倒入粉包搖一搖就可以吃了。有一名女網友分享自己的獨特吃法，加入的不是附贈的粉包，而是海苔肉鬆，沒想到讓她品嘗後極為讚賞，貼文也引起不少討論。

這名女網友在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，自己平時吃科學麵時不喜歡加調味包，而是直接吃麵，不過日前她在家看到餐桌上有海苔和肉鬆，突發奇想撒了一些試試看，沒想到直接被圈粉。

原PO說海苔加上肉鬆多了鹹香層次，也因為這次誤打誤撞的嘗試，讓她之後每次吃科學麵都想再加料。她也對廠商喊話，「拜託出一個海苔口味好嗎，認真可以賣」。

貼文也獲得不少人的認同，「海苔肉鬆根本萬用配料，什麼都能加」、「好誘人，我也要來試試了」、「如果真的出海苔口味，我應該會直接搬一箱回家」、「看完突然好想去超商買一包科學麵回家實驗耶」、「身為海苔控，我也先敲碗海苔口味+1」、「蠻創意的，應該也很好吃」。

還有內行人透露科學麵真的有出過海苔口味，「以前是有海苔口味的，不知道什麼時候停產了」、「以前有出過海苔，賣得不好產品停售」、「我也希望海苔能夠回歸！好思念它，我重口味」、「以前有海苔口味的科學麵，真的超級好吃」。

之前也有網友將科學麵變出創意吃法，他先將麵捏碎，再倒入皮蛋一起攪拌混合品嘗，只不過這樣的創意也引起兩極評論，其他還有網友倒入煉乳，加三色豆、冰淇淋等等的食材，讓不少人看了很傻眼。

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