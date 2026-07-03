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悠遊卡PK一卡通怎麼選？ 過來人曝差異性：悠遊卡比較好用

聯合新聞網／ 綜合報導
悠遊卡使用範圍相當廣，可以搭乘捷運、台鐵、公車、公共單車，甚至還能購物消費。 圖／聯合報系資料照片
悠遊卡使用範圍相當廣，可以搭乘捷運、台鐵、公車、公共單車，甚至還能購物消費。 圖／聯合報系資料照片

悠遊卡一卡通分別是北高發行量相當普及的交通IC卡，同樣可以用於全台的捷運、台鐵、公車、公共自行車及四大超商消費，主要差異在於發行公司、在地優惠、聯名信用卡選擇及特約商店。有一名女網友不清楚這兩種卡的區別，很猶豫不知道該買哪一種比較好，貼文引起熱議，多數過來人分享經驗，建議還是選擇使用範圍最廣的悠遊卡比較保險。

這名女網友在Threads發文，表示日前在超商看到吉伊卡哇圖案的一卡通，讓她相當喜愛，但悠遊卡也有推出其他可愛的圖案造型，因此讓她陷入猶豫，不知道這兩種IC卡差別在哪，該買哪種卡比較好？

有內行人幫忙解釋，悠遊卡全台支持度比較高，北部的交通工具全面支援，商家合作範圍也比較廣，但在南部交通上使用有限；一卡通則是南部地區支持度較高，特別是在高雄及相關交通系統，反而在北部地區普及率低。

不少過來人都傾向使用悠遊卡，「說真的悠遊卡比較好用，我擁有三大電子票證，平常都在用悠遊卡」、「盡量悠遊卡比較好，我朋友曾被卡在停車場出不來，那間停車場只能用悠遊卡，但他只有一卡通」、「台北人用悠遊卡會比較好，北捷1200月票只能用悠遊卡，不能用一卡通」、「一卡通結帳跟加值比悠遊卡慢一拍」、「一卡通有些店家無法使用，而且搭公車感應超慢」、「其實一卡通的圖案比較多，但是發現悠遊卡的使用範圍比較大」。

也有網友建議可以兩種都買，到不同地區就可以使用不同卡片，「高雄一卡通，高雄以外+北部悠遊卡才是真理，要不然南部有些地方的汽車停車場跟販賣機還只吃悠遊卡」；還有人表示不論悠遊卡或一卡通，現在推出的圖案和造型越來越多，只要可愛、喜歡就都收藏，不用特別在意兩者使用上的差異。

悠遊卡 一卡通 台北捷運 高雄捷運

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