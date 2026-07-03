不僅茄芷袋、不鏽鋼湯匙受歡迎…日人愛台灣2復古風物品 網友看傻

不少外國遊客對於台灣的美食、文化、物品都很感興趣，例如有「台灣LV」的茄芷袋、不鏽鋼湯匙就相當受到日韓遊客的喜愛，如今連傳統的阿嬤臉盆、拜拜用的塑膠供品盤也受到關注。美食部落客「Tigerdog／老虎狗」就在臉書透露因為日本流行台灣復古風，因此日本朋友請她代買各種台灣早期的塑膠臉盆和盤子，讓她相當驚訝。

「Tigerdog／老虎狗」日前在臉書粉專發文，表示有日本朋友請她幫忙購買一些台灣傳統的「阿嬤臉盆」、「阿嬤盤子」，對方表示日本近來很流行這種台灣復古風，一個盤子就可以賣到1千多日圓，讓她聽了驚訝又傻眼。

部落客不敢置信的說這種台灣以前家家戶戶都有的東西，一個臉盆大概台幣50元左右，如今竟變成日本人眼中的台灣味收藏品，不禁笑說「以後去日本不用帶鳳梨酥了，直接帶一咖阿嬤臉盆比較有面子」。

貼文引起熱議，「就像台灣的茄芷袋，很多日本人來買」、「美的東西看膩了，醜的東西就變得特別了」、「這個對外國人來說，這些圖案充滿異國文化」、「是因為滿滿的昭和味嗎？」、「阿嬤臉盆在農曆七月時，買100元金紙送一個欸」、「我家裡有一個耶！超耐用的，買來用了10多年都沒壞」、「我們家都給孩子洗澡用」、「還有台灣的鐵湯匙，聽說日本人也很喜歡買，就是那種寬寬扁扁的那種」。

無獨有偶，在社群平台Threads也有網友貼出照片，表示在日本逛選物店時，看到架上擺著兩、三個紅色塑膠盤子，頓時覺得很眼熟，靠近一看發現竟是台灣人非常熟悉的「紅色供品盤」。只不過這個供品盤售價並不便宜，一個售價1650日圓（約台幣324元），免稅也要1500日圓（約台幣294元），讓原PO忍不住笑說：「日本在賣台灣的供品盤子，還要1600日幣，笑出來…哈哈哈哈」。

貼文吸引不少討論，「日本人拿來當托盤，覺得荒謬」、「日本人真的很愛但這個不好帶，選品店賣這個價格很正常吧，等於說他是在販賣我們的文化，也沒有不好」、「日本人真的愛這個，覺得很有中華味」、「我在韓國的二手網站上也看到有人賣，說他去台灣旅行帶回來的，有盤子、酒杯、酒壺，商品名稱是『台灣下午茶茶具組』」、「台灣人看到會有點文化衝擊」。