沖繩根本國旅！他實測從家裡出發到抵達只花4.5小時 網笑：比墾丁還近

台灣人愛去日本旅遊，尤其現在放暑假了，許多家長都會帶著孩子一起出國玩，其中沖繩更是不少台灣人必去的景點，相比之下，國旅就失色許多。投資達人阿格力在臉書透露，前幾天要去沖繩玩，從家裡出發到沖繩並完成入境，全部只需花費4個半小時的時間，根本就如同國旅，貼文也引起不少網友熱烈討論。

阿格力在臉書粉專表示，日前一早從林口住家出發前往桃園機場搭飛機，到了日本沖繩後完成入境手續，全程時間只花了4個半小時，讓他直呼「沖繩根本國旅」。他說自己的老家在屏東縣，從老家開車到墾丁就要一個多小時了，而從桃園搭機到沖繩也是一個小時左右，兩者相比之下，出國去沖繩玩還比較有效率。

貼文讓不少人也很認同，「台灣人的後花園」、「台北開車到墾丁都還沒到」、「沖繩如果有跨海高速公路，我看也是開過去」、「比去墾丁凱撒還快，還不用塞車」、「沖繩不能跟國旅比，沖繩比較便宜，國旅比較高檔」、「重點是沖繩物價和住宿打趴國旅」、「是不是？比在國內旅遊時間省很多」。

不過也有網友認為沖繩太多台灣人，反而不像出國，「整個沖繩到處都是台灣人」、「在旅館眼神確認台灣人，直接講台語」、「沖繩到處都是台灣人，真的很像國旅」、「重點出海關，還可以聽到講國語」。

之前曾報導過，據觀光署統計，今（2026）年前兩月國人出國目的地中，日本以38.2%穩居第一，而2025年全台出國旅遊人次衝上1894.44萬，創歷史新高，年增12.43%。旅遊業者觀察，隨航班增加、日圓走弱，日本對台灣旅客而言已轉變為可多次回訪的「國旅化」市場；反觀台灣國旅仍停留在高房價、景點同質、體驗零碎的狀況，恐難敵出國旅遊吸引力。