家樂福改名掀話題 一票人點名這地標最難改口：叫錯40年

知名連鎖量販品牌「家樂福」陪伴了台灣民眾近40年，如今正式更名為「萬家福」，新名稱曝光後，不少消費者坦言一時難以適應，可能還是會習慣以「家樂福」稱呼，這話題也掀起一波「有哪些東西改名後還是只記得舊名？」的熱烈討論。

有網友在Threads發文詢問，「有什麼東西改名了，你卻還習慣叫舊名？」貼文迅速引發大量留言，不少人分享至今仍改不了口的名稱，「推特啊，X到底是什麼？有夠容易撞名」、「頑皮豹，現在叫粉紅豹」、「泡菜改叫辛奇，我還是講泡菜」、「中港路改成台灣大道，但是我還是喜歡稱中港路」、「中正紀念堂、面速力達姆」、「機器貓小叮噹變哆啦A夢」、「楠梓科技園區，改了我還是只記得楠梓加工區」。

其中「木柵動物園」、「小叮噹」、「中港路」等名稱被最多人討論，之前也曾有一名台灣的地下偶像歌手訝異木柵動物園改名了，同樣掀起網友熱議，「我一直都叫他木柵動物園，原來已經改名了」、「之前看到有人在說，從來都沒有木柵動物園這個名字」、「原來不叫木柵動物園了嗎？」、「原來改名了，還是習慣木柵動物園」、「木柵動物園+1」。

事實上，「木柵動物園」一直都是民間俗稱，官方正式名稱始終是「台北市立動物園」。根據動物園官網資料解釋，台北市立動物園創立於1914年，最初位於圓山，因此民眾習慣稱為「圓山動物園」。後來因原址空間不足，1986年動物園遷至木柵地區（今文山區）。為了區別新舊園區，民眾開始口語稱呼為「木柵動物園」，這個名稱沿用至今40年，也讓不少人誤以為是官方名稱。

即使正式名稱一直未曾改變，但只要在Google搜尋或Google地圖輸入「木柵動物園」，仍會自動導向「台北市立動物園」，顯示俗稱已深植人心，也成為多數民眾最熟悉的稱呼。