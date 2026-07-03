被問認識郭董女球友？賈永婕1句話酸爆 網讚：優雅又有智慧

鴻海創辦人郭台銘近日遭媒體拍到與一名女性球友互動頻繁，引發外界關注其家庭近況。郭台銘的妻子曾馨瑩尚未對外發聲，但昨日閨密賈永婕發文，表示被記者問到「認識郭董的球友嗎？」，她笑說怎麼可能，並用1句話狠酸女球友，讓粉絲大讚「既優雅又有智慧」。

賈永婕在臉書發文，說有記者問她「妳認識郭台銘的球友嗎？」，並透露女球友的花名為「喬琪」跟「丁丁」，她聽完後笑說「我怎麼可能認識？我的朋友，都是美麗又善良的女生」。她更開玩笑說自己只認識天線寶寶裡的丁丁，跟少女漫畫中的喬琪，也都是美麗善良的角色。

賈永婕此番話明顯意有所指，直球開砲也吸引上萬粉絲按讚，紛紛留言「直接用幽默感把八卦化解掉，真的既優雅又有智慧 」、「賈董只認識勇敢、正派、有話直說的朋友」、「喬琪姑娘心地最善良，第一句是這麼唱的！要善良才行」、「智慧的回答！可見不認識」。

郭台銘和曾馨瑩結婚18年，夫妻感情十分恩愛。先前賈永婕疑似就為閨密曾馨瑩打抱不平，在臉書寫道「明明知道人家家庭幸福，還刻意製造接觸，來路不明、不知分寸」，雖未指名道姓，但網友立刻聯想到郭台銘的女球友。