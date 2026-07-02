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去日本的後遺症！她手出現「買疹」 156萬人朝聖：我也長過
出國旅遊少不了血拚行程，一名女網友近日分享，每次到日本旅遊，手臂總會被購物袋提把勒出一道道壓痕，讓她忍不住拍照發文直呼「超煩」。沒想到貼文曝光後，累計吸引156.4萬次瀏覽、5.8萬人按讚，網友還替這種「血拚後遺症」取名為「買疹」。
原PO近日在Threads上傳照片，只見她的左手臂出現一條又一條明顯壓痕，全是購物袋提把勒出來的痕跡。她也無奈表示，「超煩！每次來日本都會長這個」。
貼文曝光後，不少網友笑稱，「蕁買疹，我去韓國也會長」、「這應該是一種買疹」、「買了可以慢慢反省，不買只會後悔」、「這個病無法根治，會不斷復發，很可怕」、「我也是欸，晚上睡覺會消，但隔天出門又有了」、「甜蜜的負擔」。
也有網友建議，下次出國若安排購物行程，可以事先準備折疊購物袋、行李推車，或改用後背包分散重量，才不會讓手臂和錢包一起受傷，「有帶購物車或是浩肯包就不會有這個問題」、「我只要有購物行程，當天一定會拉登機箱出門，提很重的東西逛街會很阿雜（煩悶）」。
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