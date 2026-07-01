快訊

棄息？鴻海最後一盤爆7,022張賣單收248元 外資也賣超逾2.2萬張

顏慧欣霸凌案 總統令：楊珍妮免職7月1日生效

外國人被農民「持刀逼吃芒果」！藍色小貨車雨中追人 台式熱情神展開

聯合新聞網／ 綜合報導
外國人被農民開著藍色小貨車追上後，招待吃芒果。圖／AI生成
外國人被農民開著藍色小貨車追上後，招待吃芒果。圖／AI生成

一張雨中招待吃芒果的照片，意外讓外國人見識到最道地的台灣式熱情。外國男子Richard Foster近日在臉書分享在台灣遇到的趣事，他發文寫道「周六，一名拿著刀的農民開著他的藍色小貨車追上我們，然後逼我們吃芒果」，短短一句話先讓人以為是驚險遭遇，沒想到最後竟是滿滿人情味。

從照片畫面可見，外國男子與同行友人撐著傘站在鄉間田邊，一名穿著白色吊嘎、戴著帽子的農民，手中拿著切好的金黃色芒果，同時握著刀柄，直接遞到旅人面前；鏡頭前方也有人拿著一塊已切好的芒果，果肉鮮黃飽滿，像是剛現切送出。

另一張照片則補充相遇前一幕，畫面中藍色小貨車停在雨中的鄉間道路旁，外國男子與同行友人非常靠近內側，當下可能想讓路給車輛通過，不過，農民從車邊走向撐傘的旅人，手中提著一袋東西。外國男子表示，「在這裡，藍色小貨車什麼都做得到」，幽默點出這輛台灣農村常見小貨車不只載農具、載水果，也載著滿滿人情味。

不少人紛紛轉發貼文，網紅「姆士捲」打趣說「困惑但享受」，作家施景耀也笑說「台灣的治安不太好耶，路上都是芒果恐怖份子」。

眾多網友幽默留言「這就是台灣風格」、「在台灣，拒絕別人親手遞來的食物幾乎是犯罪」、「在台灣我們不問你好不好，而是說來吃」，還有人開玩笑說，台灣芒果在歐洲價格昂貴，這群外國旅客根本是「芒果富翁」。

芒果 農民 外國人 台灣

相關新聞

外國人被農民「持刀逼吃芒果」！藍色小貨車雨中追人 台式熱情神展開

一張雨中招待吃芒果的照片，意外讓外國人見識到最道地的台灣式熱情。外國男子Richard Foster近日在臉書分享在台灣遇到的趣事，他發文寫道「周六，一名拿著刀的農民開著他的藍色小貨車追上我們，然後逼我們吃芒果」，短短一句話...

沒必要去？遊客嫌東京「根本像西門町」一票人搖頭：住日本都不敢說

台灣人赴日旅遊熱潮持續，其中東京更是許多人第一次自由行的熱門目的地。不過，近日有一名網友在Threads分享旅遊心得，直言「東京很多地方跟西門町差別不大」，認為街頭同樣充滿外國遊客、觀光客商店林立，下班時間也有大量通勤人潮，因此直呼「第一次去日本根本沒必要去東京，逛一逛像是回到台灣」，掀起網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。