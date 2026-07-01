外國人被農民「持刀逼吃芒果」！藍色小貨車雨中追人 台式熱情神展開

一張雨中招待吃芒果的照片，意外讓外國人見識到最道地的台灣式熱情。外國男子Richard Foster近日在臉書分享在台灣遇到的趣事，他發文寫道「周六，一名拿著刀的農民開著他的藍色小貨車追上我們，然後逼我們吃芒果」，短短一句話先讓人以為是驚險遭遇，沒想到最後竟是滿滿人情味。

從照片畫面可見，外國男子與同行友人撐著傘站在鄉間田邊，一名穿著白色吊嘎、戴著帽子的農民，手中拿著切好的金黃色芒果，同時握著刀柄，直接遞到旅人面前；鏡頭前方也有人拿著一塊已切好的芒果，果肉鮮黃飽滿，像是剛現切送出。

另一張照片則補充相遇前一幕，畫面中藍色小貨車停在雨中的鄉間道路旁，外國男子與同行友人非常靠近內側，當下可能想讓路給車輛通過，不過，農民從車邊走向撐傘的旅人，手中提著一袋東西。外國男子表示，「在這裡，藍色小貨車什麼都做得到」，幽默點出這輛台灣農村常見小貨車不只載農具、載水果，也載著滿滿人情味。

不少人紛紛轉發貼文，網紅「姆士捲」打趣說「困惑但享受」，作家施景耀也笑說「台灣的治安不太好耶，路上都是芒果恐怖份子」。

眾多網友幽默留言「這就是台灣風格」、「在台灣，拒絕別人親手遞來的食物幾乎是犯罪」、「在台灣我們不問你好不好，而是說來吃」，還有人開玩笑說，台灣芒果在歐洲價格昂貴，這群外國旅客根本是「芒果富翁」。