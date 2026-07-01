沒必要去？遊客嫌東京「根本像西門町」一票人搖頭：住日本都不敢說

台灣人赴日旅遊熱潮持續，其中東京更是許多人第一次自由行的熱門目的地。不過，近日有一名網友在Threads分享旅遊心得，直言「東京很多地方跟西門町差別不大」，認為街頭同樣充滿外國遊客、觀光客商店林立，下班時間也有大量通勤人潮，因此直呼「第一次去日本根本沒必要去東京，逛一逛像是回到台灣」，掀起網友熱烈討論。

該貼文曝光後，不少哈日族紛紛留言反駁，認為東京景點、美食與購物選擇豐富，每次造訪都有不同體驗，「去了15年都還逛不完」、「東京怎麼可能跟西門町一樣」、「住在日本的人都不敢這樣說」、「東西很多地方跟西門町一樣？這是認真的嗎？」、「你跟我們大家去的是同一個東京嗎？」

但也有人跟原PO抱持著同樣的想法，「日本人來西門町第一印象不是澀谷就是新宿，這點你沒說錯」、「我去東京都去美術館、博物館之類的行程！類似西門町的景點、新宿、澀谷就沒興趣！」、「是差不多沒錯，就一般亞洲人城市」、「澀谷某街景是蠻像的」、「蔡阿嘎推薦的也沒有不好啊？都是觀光客聖地，不喜歡都市感就去鄉下啊」。

日本旅遊達人林氏璧也注意到這則貼文，並留言表示，自己很好奇原PO「到底都是去了東京的哪裡？」隨後對方回覆稱，是依照網紅蔡阿嘎推薦的行程造訪。對此，林氏璧事後在臉書粉專分享這段互動，笑說：「欸不是，你不能因為阿嘎現在很黑就怪他呀。」林氏璧透露，原本還想再多說些什麼，但最後決定作罷，並幽默表示，「少一點人去東京也不錯啦，機票、旅館希望能便宜一點。」

本站曾報導網友熱議的十大「東京必去景點」，從第十名起分別是「哈利波特影城」、「SUIBUYA SKY」、「新宿御苑」、「阿美橫町商店街」、「台場」、「上野恩賜公園」、「東京鐵塔」、「淺草寺」、「晴空塔」、「東京迪士尼」。東京是一座融合了歷史文化、現代潮流、購物娛樂與自然景觀的城市，不論是親子出遊、情侶約會，抑或自由行探索，都能在此發掘不同的旅行樂趣。