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台人都愛這部「韓經典神劇」？韓尪見妻舉動超瘋 全網點頭：定要中文配音

聯合新聞網／ 綜合報導
一名韓籍男網友分享，自己與台灣妻子結婚後，一同搬回韓國生活，沒想到妻子一回家就打開電視重看經典韓劇《順風婦產科》，還不時發出笑聲，讓他忍不住直呼快受不了。示意圖／AI生成
一名韓籍男網友分享，自己與台灣妻子結婚後，一同搬回韓國生活，沒想到妻子一回家就打開電視重看經典韓劇《順風婦產科》，還不時發出笑聲，讓他忍不住直呼快受不了。示意圖／AI生成

一名韓籍男網友分享，自己與台灣妻子結婚後，一同搬回韓國生活，沒想到妻子一回家就打開電視重看經典韓劇《順風婦產科》，還不時發出笑聲，讓他忍不住直呼快受不了，好奇是否台灣人都特別喜歡這部劇？貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直言這部劇堪稱經典回憶。

這名男網友在社群平台「Threads」表示，近期帶著台灣妻子與兒子搬回韓國生活，妻子一回到家就立刻打開電視看《順風婦產科》，觀看過程中還不斷被劇情逗笑，讓他忍不住吐槽「我快受不了我台灣老婆了，台灣的朋友都這麼愛順風婦產科嗎？」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「台灣人都覺得很好笑，超級愛的」、「台灣的機車上都還看得到朴英奎的擋泥板，哈哈哈」、「順風婦產科根本神劇，而且一定要看中文配音」、「順風婦產科絕對是史上最好看的韓劇，沒有之一」、「沒有順風要怎麼吃飯？」、「順風好笑的點是中文配音」、「沒有中配的順風婦產科，整個就不對了」、「謹記！Happy wife, happy life」。

事實上，《順風婦產科》是一部以家庭與婦產科診所日常為主軸的韓國情境喜劇，該劇從1998年首播、2000年完結，全劇共682集。劇情圍繞婦產科一家人及周邊住戶的生活互動，以輕鬆幽默方式呈現家庭、親情與鄰里間的各種趣事。

《順風婦產科》因風格溫暖又帶有誇張喜劇效果，在韓國及海外皆累積高人氣，尤其台灣播出版本採中文配音，角色語氣鮮明、笑點強烈，即使多年反覆重播，依舊被許多觀眾視為經典回憶之一。

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