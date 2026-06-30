郭台銘身邊冒神秘女球友…為何非2、30歲嫩妹？網曝現實：粉絲不好演

鴻海集團創辦人郭台銘近日遭爆身邊出現一名神祕女球友，且被拍到多次聚會，引發外界熱議。不少網友好奇，以郭台銘的身分地位，為何對象不是年輕女性？對此，律師林智群分享自身看法，引起廣大網友熱議。

林智群在臉書提到，一堆網友問「為什麼郭台銘不找20、30歲的，要找50歲的？」，他認為，感情是個人的選擇，只要雙方相處愉快就足夠，也幽默比喻「每天山珍海味，有時也會想吃菜脯，不行嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「這年紀不會拿有沒有生小孩來煩他」、「講這種話想找20、30的，大概都是一次性消費，還不一定付得起，懂的就懂」、「以他年紀來說，對方也算是幼齒了，男方成年時，女方還在排隊等投胎呢」、「菜脯越老賣得越貴」、「20、30在聊的話題，他老人家是聽得懂膩？」、「會酸的都是吃不到」。

不過，也有網友回應「女生任何年紀都有她的魅力，但『粉絲迷妹』的狀態並不容易，很難演欸」、「我記得阿諾史瓦辛格的外遇也是這樣，需要有人崇拜的症頭」、「人老了，有時候也需要靈魂伴侶」、「熟女有熟女的魅力」、「50歲也有她的價值跟魅力啊」。

事實上，郭台銘和曾馨瑩結婚18年，夫妻感情十分恩愛。賈永婕疑似為好友曾馨瑩打抱不平，在臉書寫道：「男人真的很奇怪，難道看不出來，那些刻意製造巧遇、刻意拉近距離的人，跟詐騙集團的套路是不是有幾分相似？」都是先建立熟悉感，再建立信任，最後一步一步走進你的生活，怒嗆「明明知道人家家庭幸福，還刻意製造接觸，來路不明、不知分寸」。文中雖未指名道姓，但網友立刻聯想到郭台銘的女球友。

對此，不少網友都心領神會，「我知道你在說這個」、「不要寫這麼清楚啦，大家都知道在說誰」、「我知道賈董在說什麼」、「我要瘋了，我知道你在說誰」。