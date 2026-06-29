豪雨停班吃不到壽喜燒...顧客怒留1星負評 店家回嗆掀萬人力挺

高雄市近日受米克拉颱風外圍環流與西南氣流影響，迎來強降雨侵襲，市府宣布停班停課一天。一名網友翻閱連鎖餐廳「一番地壽喜燒」高雄義享店的Google評論時發現，有顧客因店家部分員工配合停班，導致人力不足暫停接客，留下1星負評。對此，店家回覆一句「你停班，員工也停班啊！」，意外引發討論，不少網友看完紛紛留言力挺店家。

原PO近日在Threads上分享「一番地壽喜燒」高雄義享店的Google評論內容，指出有顧客於26日留下1星評價，表示當時看到店內仍有空位，卻被告知已客滿，對店家暫停接客的做法感到不解，質疑「明明還有很多位置，卻說客滿？不接客做生意到底是什麼意思？」引發網友討論。

對此，店家在評論下方回覆解釋，當天因停班停課影響，人員無法到班，因此暫停接客，「沒人啊！你停班，員工也停班啊！你來上班啊！吃不到就一顆星？」直白回應隨後被網友截圖轉傳，在網路上掀起熱議，不少人認為店家的說法有其道理，相關貼文更吸引大量網友關注。

貼文曝光後，大批網友力挺店家，認為在豪雨停班停課情況下，員工同樣應享有休假權利，人力不足時選擇暫停接客並無不妥，因此紛紛湧入店家Google評論留下5星支持，網友也留言回應，「幫補血，員工颱風天也是要休假」、「看到放假的瘋奧客來亂吃鱉，必須幫補血」、「有理的嗆客人，我好愛，一定要給5星」、「都宣布停班課，是不會乖乖在家吃泡麵就好？」、「停班停課還願意開店的店家，應該要心存感謝」、「挺員工的好店家」、「店家體恤員工值得鼓勵，非常棒的店家」、「人力不足，硬接客只會多差評」，掀起一波熱議。