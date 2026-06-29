作家好奇台灣不似日本超商「常見外籍生」 網揭差異：需求多又累

台日兩國的便利商店文化看似相似，但在工作難度與服務內容上卻可能大不相同。旅居台灣的日籍作家下坂泰生近日在臉書分享，日本大城市的便利商店店員已經幾乎都是外籍生，主要因為日本便利商店的服務算是自動化的，有時候不需要密切的溝通。相反地，他認為台灣的便利商店跟日本完全不一樣，這也讓他非常好奇「在台灣便利商店外籍生工作做得到嗎」。

下坂泰生指出，跟日本比起來，台灣便利商店的服務內容相當複雜，而且還會出現很麻煩的客人，這讓他不禁懷疑外籍生在台灣究竟能不能做得很好。甚至坦言，以自己為例，即便已經是個會講中文的人，但他其實也「不太敢在台灣便利商店工作」。更提出觀察表示，日本有好多外籍服務人員，但台灣幾乎都沒有。

到底台灣和日本哪一個便利商店工作難度比較高？下坂泰生認為，雖然日本便利商店大量錄用外籍生，但日本超商工作其實也需要另外的能力，那就是需要「讀空氣」，以及具備「很高的溝通能力之類（尤其是家庭主婦）」。他強調，在日本的超商打工，就算日文語言能力非常流利，但如果沒有這種讀空氣與高度溝通的能力，馬上就會被淘汰。

對此，許多台灣網友表示贊同，認為台灣的超商難度確實極高，「日本的超商不太需要應付特別需求，但是台灣的特別需求很常見，語言難度要求會很高」、「超商業是連台灣人都覺得累的工作，雜項太多」、「台灣的便利商店要學會非常多工作，而且短期內要迅速應變客人的要求」。也有人認為，難度與工作量其實取決於環境，表示「我覺得要看時段和地點，沒什麼人潮慢慢來沒關係，但上下班尖峰時刻站櫃台的人員都會很忙碌」。

不過，網路上也有另一派網友認為外籍生可勝任台灣超商工作，「我在台灣超常看到外籍生當便利商店店員，夜市攤位也都是外籍生」、「家附近的幾家全家都有外籍生店員，名牌上會標示來自哪一國，給他們服務完全沒問題」、「前一陣子在台灣便利商店有看到外籍生打工，沒有覺得有什麼問題」。更有網友大讚「有在台北看過外籍的超商店員！真心覺得超超超厲害！很佩服」。