台灣人衣服2XL怎麼唸？大阪女疑惑 網笑：我都唸「叉叉L」

台灣人獨特的日常縮寫和發音習慣，常常讓來台的外國人感到困惑。一名來自日本大阪的女網友Erica近日在臉書分享影片求解，透露自己聽到台灣人說「叉L」時感到非常震驚，忍不住在內文中直呼「叉？！台灣人真的把X唸叉嗎？！」，甚至在影片中坦言，當自己想買「2叉L」的衣服時，這才發現台灣人竟然會這樣唸。

在台灣住了幾年的Erica表示，她知道台灣人平時會把英文單字L唸成「ㄟ囉」，所以原本以為XL在台灣會被唸作「Xㄟ囉」，沒想到實際聽到的卻是「叉ㄟ囉」。對此她忍不住驚呼，這個「叉」到底是什麼，更進一步納悶，如果按照這個邏輯，馬克思的X（前推特）難道台灣人也會唸成「叉」嗎？就像台灣人總是會將Threads唸作「脆」一樣。

除了衣服尺碼之外，Erica也補充分享了觀察到的其他有趣發音現象。她透露，自己知道台灣人會將地下室的B1、B2唸作「B ONE」、「B TWO」，但奇妙的是，一到B3時卻又會突然唸作「B三」。也因為如此，她推測台灣人如果看到2XL，應該會將其唸成「TWO叉L」，不過她自己目前也還不確定，還是台灣人會不會是唸「二叉L」。

影片曝光後引來許多台灣網友熱烈討論，不少人笑道「有人會說『叉叉L』」、「一個音節能表示，就儘量別發2到3個音」，甚至有人直言「X會唸推特」、「像Xbox會唸叉box我自己唸叉盒子」。

也有網友現身解釋原因，表示「S跟X很容易聽錯」、「可能是因為口音的關係S和X會聽起來很像」，並舉例「用日語打比方就是跟你們會把0唸成maru一樣的邏輯」、「就像B和D，很多人都會D唸豬，教室裡B和D真的會聽很不清楚」。