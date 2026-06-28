飯前查評論能避雷？ 老饕教過濾「灌水評價」：一星只罵這點最準

隨著物價上漲，外食單價越來越高，如何精準點餐、避免踩雷，成為現代人重視的生活法則。近日，有網友好奇「真的有很多人也會看餐廳評論去點菜嗎？」吸引不少老饕大方傳授如何透過反向篩選一星留言，識破社群平台的業配美照。其實，只要掌握2大核心技巧，就能輕鬆在各家餐廳中，找出不踩雷的寶藏餐點。

一名網友在「Mobile01」表示，最近和一位同事頻繁共進午晚餐，發現同事每次點餐前，都一定會認真研究店家的Google評論，看大家都推薦什麼招牌菜再跟著點，結果久而久之發現「跟著評價點真的從來沒踩過雷」，讓原PO感到十分新奇，因而好奇詢問「真的有很多人也會看餐廳評論去點菜嗎？」話題一出，大批外食族紛紛留言大讚這確實是個能查到常駐口袋名單、吃出生活小確幸的好習慣，尤其在沒去過的知名景點附近，跟著大數據統計點餐最安全。

不過，面對琳瑯滿目的高分評價，論壇鄉民與先前Dcard美食板的資深網友也紛紛點出不可輕信的盲點。內行網友一針見血地指出，現在許多餐廳習慣推出「給五星好評就送小菜或飲料」的行銷噱頭，導致有些店家餐點普通、評分卻高達4.8星以上，大嘆「五星不一定是真的，但一星負評多半是真的。」

對此，專家建議點進評論後，應先把排序條件切換成「最新一星評價」，如果一星留言罵的都是「食物有異物、食材不新鮮」，就該直接排除；相反地，如果一星評論清一色都在抱怨「老闆娘口氣很兇、排隊很久、店員臉很臭」，但對食物本身沒有微詞，這種傳統老店通常「閉眼點都超好吃」，因為這代表它單憑實力過硬的餐點味道，就足以吸引大批顧客一再回訪。

除了Google評論外，近年風靡全球的社群平台（如 Instagram、小紅書）美食照片，也成了外食族踩雷的重災區。有經營美食帳號的達人大方揭露避雷小技巧，提醒民眾應警惕那些突然一窩蜂崛起、裝潢精美，且宣傳照色彩「銳化與飽和度拉到最高」的爆紅店家。

這類照片通常會破壞食物原本的色調，屬於「拍照、打卡功能大於食物本身」的視覺工程。想精準過濾業配，有兩點不敗特徵可以參考：第一，過濾掉那些「文字都在介紹環境有多美、拍照多好看，但對食物口感草草帶過」的敷衍貼文；第二，觀察該部落客是否「每一家店都讚不絕口」，若十篇有十篇都是滿分好評，是業配合作的機率極高。

雖然有部分民眾認為，吃飯全看評論做決定似乎少了一點主動探索的樂趣，但大多數辛苦上班的基層勞工與上班族仍表示，每天下班已經夠辛苦了，如果辛苦賺的錢還吃到難吃的東西，心情真的會差到極點。