日本單車新規「4條路線僅1條合法」作家急示警：很多人都騎錯

不少台灣車友喜歡到日本騎自行車旅行，不過今（2026）年起前往日本騎車可得特別留意交通規則。旅居台灣的日籍作家下坂泰生近日在臉書提醒，日本今年開始對自行車交通規範執法更加嚴格，過去不少警方默許的騎乘方式，如今也開始加強取締，甚至已有不少日本車友因此被檢舉。

他特別分享一個連當地車友都容易誤解的路口行駛規則，提醒準備赴日騎車的台灣旅客，出發前最好先了解，以免因不熟悉法規而收到罰單。日本一直將自行車視為「車輛」管理，依法須依照道路交通規則行駛。

下坂泰生以一張十字路口示意圖說明，若自行車準備直行，圖中共標示四種騎乘路線，乍看之下許多人直覺會選擇第三條路線，他表示，自己在台灣騎車時，也發現不少車友都是這樣騎。然而，在日本真正合法的卻只有最靠左側的第一條路線，其餘第二、第三及第四條路線，都可能成為警方開罰的對象。他坦言，這個答案不僅讓不少台灣車友意外，就連日本車友也會誤以為其他騎法沒有問題，直到警方近來加強宣導後，才發現原來一直都理解錯誤。

不過，下坂泰生也直言，雖然法規要求自行車應從第一條路線直行，但實際騎起來卻未必最安全。他指出，若行駛在最靠左的位置直行，反而容易與準備左轉的汽車發生交會，增加事故風險。若是在交通量不大的路口，由於左轉車輛較少，依照規定騎行問題不大，但若換成東京、大阪等車流繁忙的大城市，大概「永遠沒有辦法在第一線直走」。

為了確認做法是否正確，下坂泰生也特地向日本警方詢問，若真的因為路況複雜、不敢依規定直接騎過路口該怎麼辦。警方給出的答案相當直接，就是先下車，再牽著自行車走斑馬線及人行道通過路口。也就是說，當騎士認為依照規定騎乘可能存在風險時，最安全也最符合規範的方式，就是改以行人身分通過，而不是自行選擇其他看似方便的騎乘路線。

下坂泰生最後也提醒，今年預計前往日本騎自行車旅遊的台灣車友，不妨先了解最新的交通規範，以免因為台日騎乘習慣不同，誤踩法規紅線。希望大家避免因誤解交通規則而遭日本警方開罰，讓旅程留下不必要的插曲。