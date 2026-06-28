女星頌樂嫌南韓芒果「僅一坨」 釣出蔡英文海巡神回覆

台灣在國際上以「水果王國」聞名，每到夏季，金黃香甜的芒果雪花冰更是外國觀光客來台必吃的夢幻逸品。近日，南韓人氣女團「MAMAMOO」隊長頌樂（金容仙）過去在節目中用超生動中文形容台灣芒果冰的趣味片段，再度於Threads上瘋傳，吸引超過164萬次瀏覽，更意外釣出前總統蔡英文深夜「海巡」並正經回覆「2大對策」，引發熱議。

向來對台灣展現高度熱愛、甚至認真苦學中文的MAMAMOO隊長頌樂，近期在台灣頻繁亮相，除了接下台灣百貨公司代言、多次舉辦個人演唱會外，接下來更預計下周前往高雄開唱。

近日，有台灣粉絲翻出她過去在節目中分享台灣美食的片段，只見她一邊張大雙眼，一邊用誇張的手勢比劃，讚嘆台灣的冰品根本是堆疊如山的「芒！果！山！」，而講到南韓當地的芒果雪花冰時，則瞬間將音調縮小，形容只有可憐的「一小坨（芒～果～）」。

這篇貼文讓粉絲全看傻，紛紛笑稱「她總是用奇特的方式出圈」、「這段文字竟然自帶聲音，直接重複播放到深夜！」更釣出前總統蔡英文正經地留言提出兩種解決方案：「1、台灣投資冷鏈，讓我們把更多芒果送到韓國。2、飛台灣很近，歡迎韓國的朋友多來台灣玩、吃芒果冰。」

大批網友紛紛驚呼：「小英居然跟金容仙芒果連線了，這是什麼神奇的組合？」、「報告總統，她下禮拜就要來高雄了，歡迎一起來看演唱會，但票已經賣完了！」也有粉絲貼心提醒，出口到南韓的芒果因為需要經過檢疫與蒸熱程序，口感往往與台灣在地現切的風味有些許不同，因此蔡前總統所提的第二點「直接飛來台灣吃」絕對是最內行的首選。